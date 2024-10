Els agents cívics de Tortosa fan prop de 3.500 actuacions en un any

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agents de civisme de l'Ajuntament de Tortosa han realitzat durant l'últim any un total de 3.463 actuacions. Les incidències que gestionen estan vinculades a les campanyes de civisme pel compliment de les normes en qüestions com les escombraries, la prohibició de circular amb patinet o bicicleta per la vorera, o l'obligatorietat de recollir les deposicions dels gossos i portar-los lligats.

Aquest dijous, l'equip creix i passa de dos a quatre agents, persones contractades per un any a través del programa Treball i Formació, coordinades per la Policia Local i l'àrea de Serveis. Durant el primer any de funcionament, un 25,5% d'actuacions s'han fet al nucli antic i un 22,9% al barri del Temple.El govern municipal també ha anunciat que activa el segon Pla Cuidem amb 180 actuacions de manteniment i millora de la via pública que també apel·la a la responsabilitat ciutadana.

Finalment, es posa en marxa un nou servei de recollida de poda i restes vegetals a la porta de casa. Els usuaris que ho sol·licitin rebran una saca o la podran recollir a la deixalleria municipal, per dipositar les restes de sega i esporga de l'hort, de males herbes del jardí, de poda d'arbres, arbustos i matolls, de gespa, fulles i branques. Després, es concertarà un dia de recollida i es retornarà la saca buida a l'usuari.