El PP demana celeritat en el projecte del nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

El Partit Popular de Tarragona ha demanat celeritat en el projecte del nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La reclamació del PP neix arran d’una pregunta que ha formulat el diputat Pere Lluís Huguet al Parlament de Catalunya a la consellera de Salut, Olga Pané. Huguet ha denunciat que el projecte està aturat a causa dels tràmits administratius respecte a la zona inundable on s’ha de construir l’equipament mèdic.

A més, el diputat popular ha exigit que s'adeqüi amb els mitjans necessaris l’actual hospital fins que l’ampliació de l’actual i el nou hospital siguin una realitat.

«La Generalitat encara no ha rebut la cessió dels terrenys on s’ha de construir l’equipament perquè no té el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua ni de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre pels riscos d’inundabilitat. Per això és necessari que els mitjans de l’actual hospital siguin els més adequats fins que se solucioni la situació», ha indicat Huguet.

Actualment, l’Hospital de Tortosa dona cobertura a 59 municipis, segons dades de la conselleria de Salut. «És necessària la construcció d’un nou complex hospitalari de manera urgent, no és suficient l’ampliació que es troba en fase d’execució, la mateixa consellera ho argumenta», ha lamentat Huguet.

«Des del Partit Popular donem suport a la reivindicació dels professionals de les Terres de l’Ebre que necessiten uns millors equipaments per donar un millor servei a tots els usuaris», ha conclòs Huguet.