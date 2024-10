Artèria Tortosa redescobrirà espais de la ciutat com a escenari de dansa, circ i tecnologia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Artèria Tortosa redescobrirà enguany nous escenaris en espais singulars i emblemàtics de la ciutat, com els Jardins del Príncep i el Call Jueu, al barri de Remolins. Les obres d'ampliació de l'Auditori Felip Pedrell s'han reconvertit «en una oportunitat» per «redescobrir i dinamitzar» la cultura a la capital ebrenca.

El festival Artèria arriba a la quarta edició amb una programació creixent, que fusiona les arts vives, la natura i la ciència i la tecnologia. El director i ballarí tortosí Roberto Olivan ha destacat la part «conceptual i emocional» dels materials sobre les quals treballen algunes de les companyies participants, així com la innovació dins les arts escèniques que mostra el festival. Artèria se celebrarà del 17 al 20 d'octubre.

Artèria Tortosa estrena un espectacular escenari en la seva quarta edició, els Jardins del Príncep, un museu a l'aire lliure d'escultures de Santiago de Santiago, exposades als jardins de l'antic balneari d'en Porcar. El director del festival, el coreògraf i ballarí de Tortosa, Roberto Olivan, s'ha mostrat «molt content i orgullós» de redescobrir aquest «indret especial» i situar-lo com l'epicentre d'Artèria. «Moure aquí tota la infraestructura, el cor i l'ésser que és Artèria ajudarà també a donar-lo a conèixer», ha remarcat.

També s'estrenarà com a escenari la plaça de Menahem Ben Saruq, al Call Jueu, i es repetiran les actuacions al parc Teodor González i a la plaça de l'Ajuntament, on el festival arrancarà dijous amb una companyia resident a l'Obrador Espai de Creació de Deltebre, impulsat per Olivan. Kolektiv Lapso Cirk representaran Ovvio. «És curiós com el circ contemporani treballa, no només la part artística, emocional i conceptual, i també els materials, que fan comprendre les emocions d'una manera molt més especial», ha avançat Olivan.

La innovació escènica

Artèria porta a Tortosa les propostes més innovadores de les arts escèniques actuals. Divendres 18 d'octubre es podrà veure el Col·lectiu Nerval, una companyia que treballa «la música a partir de sons fets amb plantes», una espècie de «concert floral» que «activa les sensacions» a partir «del contacte amb les fulles per poder crear sons».

Dissabte 19 d'octubre serà el dia «més intens». La programació inclou els tallers i les masterclass i un itinerari pels diferents espais dels Jardins del Príncep, amb actuacions de curta durada (uns vint minuts cadascuna) i un colofó final amb Zeitgeist Música, amb el percussionista flixanco Genís Bagés (Joventuts Musicals de Tortosa) i els performers Chamely Hernández, Roberto Olivan, Victoria Riba, la ballarina ampostina Laura Ibáñez i Eli Campos. La jornada es tancarà amb l'espectacle Després de tot de la companyia PSIRC. Cada jornada acabarà a l'espai de foodtrucks amb música.

Talent, espais singulars i diversitat cultural

Artèria «injectarà cultura a diferents espais de la ciutat i serà també una gran oportunitat per reinventar-nos i redescobrir els més singulars. De vegades, els reptes són oportunitats», ha apuntat la tinent d'alcalde i regidora de Cultura de Tortosa, Mar Lleixà. Lleixà també ha remarcat el talent ebrenc que es fusiona amb els artistes internacionals en aquest festival.

Una altra de les novetats d'enguany és que tots els espectacles seran gratuïts. Cal reservar seient i plaça per als tallers i masterclass a través de la web, que ja es pot fer a partir d'aquest dimarts. També al web del festival ja es pot consultar tota la programació completa.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que Artèria és ja un esdeveniment «consolidat» en l'oferta cultural de la ciutat i que la programació centrada en els Jardins del Príncep i el Call Jueu suposa una «nova oportunitat» per dinamitzar l'equipament i el barri. El batlle ha refermat el seu suport al festival, que referma «la diversitat cultural que necessita Tortosa». Artèria compta amb el finançament del consistori i de la Diputació de Tarragona.

La presentació de la quarta edició del festival s'ha acabat amb una petita representació de dues artistes italianes que treballen des del centre l'Obrador de Deltebre (Baix Ebre), un fragment de la performance Sweet Molotov, que es pot veure al centre que acull aquestes residències artístiques.