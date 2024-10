El ple de de Tortosa aprovarà una declaració institucional reclamant més serveis ferroviaris

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Tortosa té previst aprovar el pròxim dilluns una declaració institucional reclamant més serveis ferroviaris dins del dispositiu alternatiu organitzat per Renfe per les obres del corredor del mediterrani. El text, que compta amb el suport unànime de tots els grups municipals, considera «insuficient» els mitjans previstos i demana a Renfe que ampliï el servei Avant entre Tortosa i Barcelona a quatre freqüències diàries d'anada i quatre de tornada.

També exigeix l'aturada de dos combois Euromed a l'estació de l'Aldea així com l'aplicació de bonificacions dels bitllets per als usuaris de serveis com aquest i l'Avant, en condicions tarifàries i amb abonaments similars als dels viatgers de Lleida, Figueres o Girona.

El consistori valora «positivament» les obres de millora del corredor mediterrani al túnel de Roda de Berà, en la línia d'«habilitar una infraestructura més moderna i eficient», però creu que el dispositiu presentat i posat en marxa ha quedat totalment curt a l'hora de garantir un «servei ferroviari digne» per al territori, tant per la línia R15 com per l'R16, afectades de ple pels talls.

«Volem que hi hagi més trens a les nostres comarques perquè considerem que un Avant al matí i un Avant de retorn és insuficient. En volem tres més -per sentit-», ha remarcat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.

Tot i mostrar-se satisfet també per l'anunci del secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, que en una entrevista amb l'ACN va anunciar dilluns la continuïtat del servei més enllà de les obres, Jordan assumeix que cal elevar el to de les demandes i posar en marxa mesures efectives «al més aviat possible». «Continuarem pressionant i demanant perquè hi hagi millors serveis ferroviaris», ha insistit.

D'altra banda, el ple de dilluns té previst també fer efectiu el nomenament de l'advocat Cándido Jornet com a Defensor de la Ciutadania.