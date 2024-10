Detenen una dona i un home per tràfic de drogues a Jesús

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’investigació de Tortosa juntament amb agents de la Policia Local van detenir ahir dilluns una dona i un home de 43 i 50 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.

La investigació inicial es va iniciar arran de les informacions i queixes veïnals que apuntaven a un pis situat al nucli de Jesús, al Baix Ebre, com a punt de venda de droga al detall.

Durant setmanes, els mossos van fer vigilàncies i gestions d’investigació per contrastar les informacions i identificar els traficants. Al mes de febrer, un dispositiu policial amb l’entrada i escorcoll al pis investigat es va saldar amb quatre detinguts i la intervenció de 235 paperines de cocaïna, 149 d’heroïna, prop de sis mil euros en efectiu i diversos estris per al tràfic de drogues com bàscules de precisió.

Després de quedar en llibertat, els residents al pis, un home i una dona, van continuar amb la seva conducta delictiva consistent en el tràfic de drogues.

Per aquest motiu, els investigadors van reiniciar el dispositiu de vigilància i un cop acreditada de nou l’activitat delictiva, ahir dilluns van establir un dispositiu amb la Policia Local de Tortosa per fer l’entrada de nou al pis i detenir els dos investigats.

A primera hora del matí de dilluns, els policies van fer l’entrada amb autorització judicial i van detenir l’home i la dona. A l’interior del domicili van localitzar i intervenir una desena de plantes de marihuana, 1.075 euros en efectiu, estris i objectes relacionats amb el tràfic de drogues.

En el pis també van trobar diverses joies que ara s’analitzaran per saber si procedeixen d’altres il·lícits penals i els dos detinguts també queden detinguts per un delicte de receptació.

Els dos detinguts, amb una desena d’antecedents entre els dos, passaran durant les properes hores a disposició del jutjant d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.