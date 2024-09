Tallada l'AP-7 en sentit sud després de dos accidents amb tres camions i dos turismes implicats

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Un accident múltiple a l'autopista AP-7 en sentit sud, a l'altura de l'Ampolla, ha causat importants afectacions al trànsit aquesta tarda. L'incident, que ha tingut lloc al punt quilomètric 310 cap a les 16:45h, ha implicat tres camions i dos turismes. De fet, es tractaria de dos accidents diferents situats a molt pocs metres l'un de l'altre, sense que es pugui confirmar una relació entre tots dos sinistres. Afortunadament, tots els afectats han resultat il·lesos.

Un dels camions implicats ha quedat aturat al mig de la calçada amb una fuita d'anticongelant, la qual cosa ha obligat a tallar completament l'autopista, generant cues de fins a 5-6 quilòmetres vehicles aturats.

El trànsit està sent desviat per la sortida 39 cap a la carretera N-340, mentre els equips d'emergència treballen per retirar els vehicles i netejar la calçada.