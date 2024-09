Adif autoritza habilitar el segon aparcament provisional als antics terrenys de Renfe de Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Adif ha autoritzat aquest mes de setembre a l'Ajuntament de Tortosa a habilitar el segon aparcament provisional en superfície als antics terrenys de Renfe. Es tracta de l'àrea de 9.977 metres quadrats entre l'actual pas provisional de vianants i els carrers Ronda Docs i Ronda Reus.

L'Ajuntament va signar el conveni per recuperar els terrenys en desús de l'estació, per un preu d'expropiació de 864.287,54 euros, però per l'ús provisional d'aquests terrenys requereix la corresponent autorització d'Adif. El consistori iniciarà els tràmits per construir més de 200 places d'aparcament noves.

El pressupost municipal inclou una partida de 450.000 euros per fer els treballs. Fins ara, l'Ajuntament només disposava del permís per ocupar provisionalment una part dels terrenys, on s'ha habilitat un aparcament gratuït de 116 estacionaments.