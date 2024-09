Urbanisme aprova el primer pas per possibilitar la construcció d'un nou hospital a Tortosa

Terrenys on s'ha d'ubicar el nou hospital de les Terres de l'Ebre.ACN

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) va aprovar divendres reconèixer el règim especial del municipi de Tortosa en matèria d'inundabilitat. Segons ha recordat el govern municipal, aquest reconeixement era clau per continuar tramitant la construcció d'un nou hospital territorial al pla parcial del Camí de Roquetes, un projecte que es troba encallat davant les limitacions urbanístiques que imposa la normativa a municipis amb territori inundable.

L'acord de la CUTE insta ara l'Ajuntament de Tortosa a incorporar al planejament urbanístic municipal la cartografia del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables del Ministeri per a la Transició Ecològica.

«Seguim treballant per fer viables els terrenys del pla parcial Camí de Roquetes per construir l'hospital. El reconeixement del règim especial era el primer pas, ara segons l'acord de la CUTE hem d'aprovar una modificació puntual per incorporar la cartografia del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables», ha explicat l'alcalde Jordi Jordan.

A més, segons ha detallat, la CUTE també reclama la certificació de les administracions competents en ordenació del territori i urbanisme que indiqui que no hi ha cap altra alternativa d’ubicació. «Com ja vam explicar a més del règim especial caldrà un informe d'excepcionalitat sobre la parcel·la del pla parcial Camí de Roquetes», ha apuntat.

El consistori treballa amb la modificació puntual del POUM per requalificar els terrenys i fer possible la implantació de l'equipament sanitari. Els treballs urbanístics, de mobilitat i estudis de detall de la inundabilitat de la zona han estat encarregats a l'arquitecte Sebastià Jornet.