Un jutjat cancel·la el deute de 58.590 euros d’un veí de Tortosa amb problemes de salut

Repara tu Deuda, despatx d’advocats líder a Espanya en la Llei de Segona Oportunitat, ha aconseguit cancel·lar un deute que ascendia a 58.590 euros a un home a Tortosa aplicant la Llei de Segona Oportunitat.

Segons el gabinet d’advocats «el seu estat d’insolvència es va originar en sol·licitar finançament per arreglar un vehicle antic que tenia i que es trobava en molt mal estat. Inicialment, podia fer front als pagaments de l’esmentat préstec. Però, després de diversos problemes mèdics, no va aconseguir assumir les quotes mensuals».

Per això, va sol·licitar nous microcrèdits per posar-se al dia, però això el va portar a una situació en la qual ja no va poder amb el finançament sol·licitat i les seves despeses més bàsiques. «Actualment, el deutor té greus problemes de salut, la qual cosa li ha portat a destinar una part dels seus ingressos al pagament de medicines i professionals mèdics», han explicat els advocats.

Gràcies a Repara tu Deuda Abogados i a la Llei de Segona Oportunitat, el Jutjat del Mercantil nº1 de Tarragona va dictaminar l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI) en el seu cas, amb el que queda alliberat dels pagaments.