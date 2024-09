El Terres Travel Festival de Tortosa busca incentivar el turisme responsable

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Terres Travel Festival de Tortosa és una finestra al món per descobrir des de les destinacions exòtiques a les més pròximes, que ofereixen un turisme «sostenible i responsable». Enguany s'ha obert de bat a bat perquè el festival ha rebut més de 250 propostes, un 57% més que l'any passat. 199 s'han inclòs en la competició oficial i d'aquestes, 151 es projecten aquests dies a Tortosa per transportar l'espectador fins a una cinquantena de països del món.

D'aquestes experiències i projectes audiovisuals se'n debat aquest dijous al Museu de Tortosa, amb una jornada sobre turisme sostenible. Més d'un centenar de professionals del sector participaran aquest divendres en l'entrega de premis del Terres Festival.

El tòpic de «viatjar sense sortir de casa» es fa realitat aquests dies a Tortosa on se celebra la setena edició del Terres Travel Festival, un certamen únic a Catalunya i Espanya sobre cinema de viatges i turisme sostenible. La recta final del festival ha reservat les jornades professionals i les entregues de premis que aplegaran més d'un centenar de professionals del subgènere i el sector a la capital ebrenca. De fet, el lema de l'edició d'enguany és Descobreix. Inspira't. Viu i es proposa descobrir noves destinacions perquè «la gent trobi al·licients per continuar viatjant però fent-ho de manera responsable».

Aquests dies, la ciutadania i el públic general ha pogut veure les projeccions de 151 de les 199 pel·lícules incloses en la competició oficial. Santi Valldepérez, director del Terres Festival, ha destacat el creixement que té el certamen en la recepció de films, un 57% més enguany que l'edició anterior, en l'interès dels professionals per participar-hi, i també pel que fa a espectadors, que cada vegada coneixen més el certamen gràcies a les activitats complementàries que s'organitzen a la ciutat.

La sostenibilitat transversal

Aquest dijous, el Terres Travel Festival el dedica al turisme sostenible amb una jornada professional en la qual s'han explicat experiències i projectes audiovisuals vinculats a destins naturals. «El turisme serà sostenible o no serà. Tots els agents implicats en són conscients i cal implementar polítiques de sostenibilitat. El festival no només mostra les produccions que retraten i promocionen això sinó que en la mateixa producció audiovisual han tingut en compte criteris de sostenibilitat» ha detallat Valldepérez.

La conferència inaugural de la jornada ha anat a càrrec del productor audiovisual Karlos Simón, especialitzat en l'estudi dels taurons i director de l'Agència Karlos Simón Expediciones i la productora amb què fa les pel·lícules. Les seves produccions busquen conscienciar sobre la pesca descontrolada que pateixen aquests animals marins, «més de 100 milions de taurons assassinats cada any». Simón ha agraït «l'oportunitat» que els ofereix el festival Terres Travel per projectar el seu film, un documental sobre una zona verge de l'oest de Nova Guinea. «Que el festival vagi enfocat a la sostenibilitat és vital perquè la gent prengui exemple del que espot fer en molts destins sense envair-los, cuidant-los. Que vagin a gaudir i no a destruir-los», ha remarcat.

Promoció mundial de destinacions verdes

«Sempre és una oportunitat participar en festivals de cinema, especialitzats o no, però no hi ha molt pocs festivals com el Terres on es fan esdeveniments on es pot exposar la feina feta. Sens dubte ens obre oportunitats per comunicar tot el que fem i fa eco a molts llocs», ha agraït Simón. També ha tingut paraules d'agraïment als organitzadors del festival ebrenc Aitziber Ansotegi Derteano, responsable de Turisme d'Urdaibai (País Basc), que han presentat la campanya Lo natural es volver, sobre aquesta regió de la costa del golf de Biscaia, reconeguda com a reserva de la biosfera. «Ens dona una promoció mundial. Estem molt agraïts de venir», ha dit.

Urdabai és exemple de la regulació que provoca el turisme massiu per preservar la sostenibilitat dels actius turístics. Una escena de pocs minuts en una famosa sèrie de televisió, va disparar l'afluència de turistes i va obligar a limitar l'aforament a San Juan de Gaztelugatxe. «Si es fan visites en massa, disminueix la qualitat i per això es limita», ha defensat. «Som reserva de la biosfera hem de protegir l'espai i les persones i les activitats d'allí. Hem d'oferir propostes per a ecoturistes, perquè és un perfil de visitant conscienciat en el respecte al medi ambient i a les persones que hi viuen», ha afegit Ansotegi.

En la jornada professionals també s'ha parlat i vist el documental 10 eco artic getaways, del productor Alexey Obraztsov sobre les rutes ecoturístiques a la regió euroàrtica de Barents, entre Noruega, Rússia, Finlàndia i Suècia; del capítol de les Illes Galápagos de la sèrie eel director Frank Meyer, Extraordinary voyages; i de la pel·lícula d'animació Little Wonder Bear, sobre la Reserva Ecològica de Chaparri, del productor Hernán Garrido-Lecca , al Perú.