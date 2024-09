Ensurt per l'incendi d'una barca al port de Sant Jordi d'Alfama de l'Ametlla de Mar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han extingit un incendi en una barca situada al port de Sant Jordi d'Alfama de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Així doncs, els serveis d'emergència, que han rebut l'avís a les 12.33 hores, s'han desplaçat fins al port amb tres dotacions.

A més, els serveis d'emergència han segellat amb escuma la barca per controlar el combustible i evitar que el foc es propagués cap una altra embarcació. Finalment, un cop extingit l'incendi, els Bombers han retirat la barca de l'aigua per evitar una possible contaminació. Cap persona ha resultat ferida.