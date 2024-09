L'artista Josep Pinyol insisteix que la 'Santa Baldana' no volia «ofendre» la fe catòlica ni els creients

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'artista ebrenc Josep Pinyol, director artístic de la performance denunciada per Abogados Cristianos, insisteix que la 'Santa Baldana' de 'La Gran Bacanal' no va ser «una peça premeditada amb la voluntat de generar una ofensa» a la fe catòlica ni als creients.

L'artista ha dit que «la idea de la processó» encaixava amb la proposta de fer un seguici i moure de lloc els participants del Fòrum Cultura i Ruralitats, i que va escollir fer-ho amb una acció basada en la cultura catòlica en la qual ha crescut. Pinyol s'ha mostrat sobrepassat per la polèmica generada per la performance, i reconeix que no esperava que acabés arribant als jutjats. L'artista ebrenc ha tornat a defensar que l'imaginari religiós «no està reservat a cap grup específic».

El director artístic de 'La Gran Bacanal', comissariada pel Col·lectiu Konvent, ha explicat a l'ACN que s'ha assabentat de la denúncia per les xarxes socials aquest dimecres al matí, tot i que s'ha mostrat poc sorprès que aquesta sigui la reacció a la performance que ha tingut «aquesta agrupació concreta», Abogados Critianos. Pinyol ha assenyalat que l'entitat acostuma a denunciar «moltes accions artístiques» i que «intenten arribar fins al final». «Aquesta vegada sembla que no és diferent», ha apuntat.

L'artista ebrenc no descarta que l'actuació s'acabi jutjant. El cas està en mans de la titular del jutjat número 2 de Tortosa, que ha obert diligències prèvies per la celebració de la performance amb la 'Santa Baldana'. Una mena de pas religiós, acompanyat d'una banda musical, portava una santa envoltada de l'embotit local que es coneix com a baldana. La «processó» formava part de la performance 'La Gran Bacanal', creada per exaltar les virtuts del menjar i el beure, en el marc de la setena edició del Fòrum Cultura i Ruralitats, organitzat pel Ministeri de Cultura a Tortosa, al juny.

Sense ofensa ni verge

Josep Pinyol, en declaracions a l'ACN, ha insistit que, com ja va dir en un comunicat en resposta al Bisbat de Tortosa, l'imaginari religiós no està reservat «a cap grup específic» i que «la cultura catòlica impregna les venes» de tothom al seu entorn. «Quan celebrem les coses, estem acostumats a fer-ho d'una determinada manera», ha remarcat. D'aquí que plantegessin la idea de la processó. L'artista també remarca que va ser molt curós en «diferenciar la verge de la santa» perquè «no hi hagués una mala interpretació en l'àmbit local», on hi ha molta devoció per la Verge de la Cinta.

Per a Pinyol, el debat generat més enllà de Tortosa és positiu «perquè genera creixement» social i promou la reflexió sobre «què pensem, compartim, què ens agrada i que no, i sobre què ens sembla increïble i o què ens sembla una merda». Ara bé, l'artista lamenta que s'interpreti la seva obra com una ofensa a la fe cristiana i assegura que se l'ha «malentès molt» i que no hi veu «cap falta».

«Vaig connectar la figura del porc amb el cristianisme. A mi em sembla que és indivisible. Després de l'expulsió jueva i musulmana a Europa, els cristians van fer servir la matança del porc com a prova del seu cristianisme», ha argumentat. A partir d'aquí van fer servir la baldana com a «pedra angular» de la gastronomia local, i es va muntar la intervenció artística amb iconografia religiosa.

«Potser soc un inconscient, però crec que d'alguna forma – els elements de l'imaginari religiós - ja tenen la llibertat d'expressió pròpia de qualsevol acció artística i de qualsevol persona, sempre que no es faci amb aquesta voluntat d'ofendre la fe cristiana, que mai ha sigut la meva», ha conclòs Pinyol.