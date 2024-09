Les obres del circuit verd de les muralles de Tortosa tindran un cost de 530.000 euros

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de govern local de Tortosa ha adjudicat les obres del circuit verd de les muralles a l'empresa Regimovi SL per un import de 529.980 euros. La constructora guanyadora, amb la qual es formalitzarà el contracte per iniciar les obres els pròxims dies, ha estat elegida entre les set ofertes presentades. El circuit verd de les muralles permetrà connectar el fortí d'Orleans amb la Torreta de Remolins, un espai on s'habilitarà una via cicloturística. S'habilitaran àrees d'aparcament amb tot un seguit de serveis com ara zona de descans ombrada, punts de recàrrega de bicicletes elèctriques, font d'aigua potable, aparcament de bicicletes i videovigilància, segons ha remarcat l'alcalde, Jordi Jordan.

També s'habilitarà un espai per aparcament de bicicletes a la zona exterior del fortí de Bonete, on l'Ajuntament actuarà enguany per rehabilitar l'espai. Es millorarà l'enllumenat del recorregut i s'instal·laran plaques fotovoltaiques que generaran l'energia suficient per l'enllumenat que s'instal·larà a les àrees de descans i per la recàrrega de les bicicletes elèctriques. A més, es crearan cunetes verdes vegetades per evitar que la pluja provoqui erosions, a més de la millora de l'arbrat i eliminació d'espècies vegetals al·lòctones.

L'actuació està inclosa en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions, subvencionada pel Ministeri d'Indústria a través dels fons Next Generation.