Detingut a Tortosa per forçar i robar en una desena de vehicles

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 46 anys i veí de Tortosa com a presumpte autor de diversos robatoris amb força a vehicles. Els fets es van produir la matinada de dilluns, cap a les tres de la matinada, al carrer Joan Sebastià Elcano, al barri de Ferreries. L’home hauria trencat els vidres d’almenys nou vehicles estacionats i va sostreure objectes i diners de l’interior.

L’avís i la descripció que va donar un testimoni va permetre localitzar l’home amagat entre els cotxes. Tot i que va intentar fugir d’un agent de paisà, el dispositiu dels Mossos va permetre interceptar-lo al mateix carrer al cap de pocs minuts. L’arrestat té nombrosos antecedents i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.

L’avís es va rebre a un quart de quatre de la matinada, quan un testimoni va alertar que un home estava «forçant» diversos vehicles al carrer Joan Sebastià Elcano de Tortosa. En rebre la descripció del presumpte lladre i la ubicació, es van desplaçar diverses patrulles per localitzar-lo, algunes de paisà i a peu.

Un agent sense uniformar el va identificar gràcies a la descripció que havia donat el testimoni. Caminava en direcció al carrer de Migdia, ajupit entre la filera de vehicles aparcats per amagar-se dels policies. El dispositiu policial va permetre barrar-li el pas quan va intentar fugir i detenir-lo a l’altura del número 20 d’aquest carrer del barri de Ferreries.

L’home tenia un tall a la mà, compatible amb un tall fet amb un vidre trencat, i duia diversos telèfons mòbils, encenedors i diners en efectiu. Els Mossos van comprovar que hi havia almenys nou vehicles amb les finestres trencades i l’interior regirat al mateix carrer. S’han fet gestions amb els propietaris perquè denunciïn els fets i no es descarta que hi pugui haver algun altre cotxe afectat.