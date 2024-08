Rescaten tres excursionistes perduts, un al Baix Ebre i dos a la Terra Alta

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir en dos rescats de muntanya. El primer el van fer al Baix Ebre, on van iniciar una recerca a Roquetes on hi havia una persona desorientada per la zona del Caro. Els Bombers van rebre l'avís a les 14.54 hores i es van desplaçar amb diverses unitats, una d'elles aèria i el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE). La persona va ser localitzada en bon estat.

L'altre dispositiu de cerca el van activar a Horta de Sant Joan (Terra Alta). Allí hi havia dos excursionistes bloquejats en un punt inaccessible. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 18.22 hores i també va activar els GRAE i una unitat aèria. Les persones van ser localitzades en bon estat.

