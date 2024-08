Roba un rellotge de 20.000 euros mentre estava reparant uns desperfectes d'una casa de l'Ametlla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tortosa van detenir el 20 d’agost a l’Ametlla de Mar, un home de 46 anys com a presumpte autor d’un delicte de furt d’un rellotge de luxe valorat en 20.000 euros.

Els fets van tenir lloc entre els dies 24 i 25 de juliol quan dos operaris efectuaven reparacions de diversos desperfectes ocasionats per una tempesta violenta en una casa a Calafat.

Els dos treballadors havien anat a substituir un motor danyat d’una porta exterior per un de nou. Tot i que les feines es localitzaven a l’exterior del domicili, un dels operaris va entrar diverses vegades a l’interior de la casa, on va mantenir converses amb els propietaris per poder observar el que hi havia a l’interior.

El rellotge estava guardat en un joier juntament amb altres joies que no van ser sostretes. L’autor dels fets va sostreure només el rellotge amb la intenció de fer creure a la víctima que l’hauria perdut.

La investigació dels agents va recollir tots els indicis policials essencials i va concloure que l’autor dels fets era un dels dos operaris. Un home que ja acumulava nombroses denúncies per delictes relacionats amb furts i estafes.

A més, tot i que les reparacions quedaven cobertes per l’assegurança contractada i que, per tant, els propietaris de la casa no havien d’abonar per avançat cap quantitat de diners, l’autor del furt va fer altres tasques de reparació a la casa, sense que l’empresa de reparacions en tingués coneixement i, va aprofitar que els propietaris eren grans, per fer-los creure que havien de pagar per avançat.

La detenció es va deixar sense efecte amb l’obligació de comparèixer quan sigui requerit pel jutjat de Tortosa que instrueixi la seva causa.

A hores d’ara el rellotge encara no ha estat localitzat. La investigació continua oberta.

