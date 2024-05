La cultura marítima es reivindica en onze murals i graffitis a l'Ametlla de Mar

Un dels murals que hi ha a l'Ametlla de Mar.ACN

Les vuit primeres grans obres del festival Efímurs de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) ja han pres forma i color en diferents espais del poble. Els artistes fan els darrers retocs a uns espectaculars murals i graffitis que parlen de la cultura marítima del municipi ebrenc.

Els colors de l'aigua, la fauna marina, els pescadors o personatges fabulosos i místics fan aturar tots els vilatans i turistes que passegen per l'Ametlla aquests dies.

Els organitzadors van rebre més de 420 sol·licituds per participar en el festival i un jurat popular n'ha escollit 11. Efímurs crea així una ruta d'art urbà per apropar-lo als ciutadans i ofereix una proposta per desestacionalitzar el turisme amb un programa d'activitats paral·leles durant tres setmanes.

Un dels murals que hi ha a l'Ametlla de Mar.ACN

Un dels murals que hi ha a l'Ametlla de Mar.ACN

Un dels murals que hi ha a l'Ametlla de Mar.ACN

Un dels murals que hi ha a l'Ametlla de Mar.ACN

Et pot interessar: