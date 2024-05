El Campus Terres de l'Ebre de la URV acull la XIa Fira d'Ocupació Universitària

El Campus Terres de l'Ebre de la URV acull aquest dimecres la XI edició de la Fira d'Ocupació Universitària que compta amb una quarantena d'empreses. Pels estands repartits pel centre s'espera que hi passin més d'un miler d'estudiants i persones que busquen feina. L'objectiu és fer un «primer contacte», però tampoc es descarta tancar contactes si empresa i aspirant «fan matx».

Els empresaris ebrencs volen retenir i atreure talent i els joves i estudiants no volen marxar fora i «impulsar el territori» com han defensat l'Alina, estudiant d'Administració i Direcció d'Empreses a la URV. Els instituts estan adaptant l'oferta formativa a les necessitats empresarials i es reclamen més estudis universitaris dels perfils demandats per les empreses.

El director del Campus Terres de l'Ebre de la URV, Xavier Farré, ha defensat que la Fira d'Ocupació universitària, que arriba a l'onzena edició, ha aconseguit una destacada participació de les principals empreses del territori, també les de recent implantació que encara treballen per completar les seves plantilles.

La universitat s'ha preparat per acollir «el màxim nombre de participants possibles» i superar el miler de contactes establerts en les passades edicions. Farré ha recordat que l'objectiu de la fira és que els aspirants i les empreses puguin establir «una primera presa de contacte» per poder tancar contractes després. Tant les empreses com els aspirants, destaquen la possibilitat de poder tenir aquest primer contacte cara a cara.

La URV ha convidat «els agents que poden proveir de persones per a la captació professional» a les empreses, com són l'IES de l'Ebre i l'IES Montsià, els instituts més importants en oferta de formació professional al territori. El director de l'institut de l'Ebre, Armand Pons, ha remarcat «la relació constant i fluida» que mantenen amb la URV amb molts projectes, però ha apuntat que la Fira d'Ocupació «és una oportunitat per a l'alumnat i els centres educatius de promoure la formació i detectar el talent».

Formació adaptada a la demanda

Com ha reivindicat el director del Campus de les Terres de l'Ebre, «les correccions» per fer encaixar la demanda laboral amb l'oferta formativa ha de ser un exercici constant i «a llarg termini». Farré ha celebrat el nous cicles formatius que s'imparteixen a l'Institut de l'Ebre i que responen a peticions empresarials, com són el d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear o el de Riscos Laborals, que es tornarà a impartir el curs vinent. «És una bona notícia que hi hagi nous cicles al territori i també ho seria que poguéssim incorporar ensenyaments universitaris de perfils molt demandats per les nostres empreses», ha reclamat Farré.

En aquest sentit, Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, ha afegit que la Fira és una activitat que demostra que amb la col·laboració d'administracions, centres educatius i agents econòmics, les oportunitats que pot oferir el territori són «exponencials» per als joves que busquen feina. «S'han de continuar generant perquè les persones amb talent puguin treballar aquí», ha afegit Norma Pujol, directora de l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre).

Primeres feines

L'Alina, la Joanna i la Natasha estudien Administració i Direcció d'Empreses a la URV. S'han passejat per la fira per conèixer millor l'oferta laboral trobaran al territori i provar sort per si aconsegueixen la primera feina. Volen «posar en pràctica els coneixements» adquirits i tenir «l'oportunitat de desenvolupar tot l'après». Les tres contesten a l'uníson i sense dubtar que es volen quedar a treballar a les Terres de l'Ebre, com també diu que vol fer en el futur, quan acabi de formar-se, Piero, estudiant del cicle superior de Màrqueting i Publicitat de l'IES de l'Ebre.

Els alumnes del centre de formació professional també provaran de trobar empreses on fer pràctiques, com l'Àlex Marcos que, com és de Rossell, del nord de Castelló, aprofitarà la Fira de la URV per conèixer millor el panorama empresarial ebrenc on li agradaria treballar de relacions públiques, entre d'altres.

Sanitat i consultors

Un bon gruix de la Fira d'Ocupació universitària del Campus Terres de l'Ebre de la URV són empreses del sector sanitari. Anna Gironès i Maite Sabaté del departament de planificació i recursos humans de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre reconeixen que sempre costa trobar professionals d'infermeria, tot i que són uns estudis impartits a Tortosa.

També hi ha perfils que no són fàcils de suplir en el sector de l'assessoria i la consultoria empresarial. «Necessitàvem, fa poc, una persona al departament fiscal, i ens ha costat quatre mesos trobar-la. Massa», explica Marta Palomo, de Palomo Consultors. L'assessoria té un departament de selecció de talent i una borsa de treball per fer d'enllaç amb les empreses i ajudar els seus clients quan busquen perfils professionals concrets. «S'han generat moltes oportunitats al territori, amb empreses com Kronospan i Lucta i altres que vindran, però encara hi ha gent fora que busca opcions per tornar. Estem molt centrats a ajudar al talent a tornar, perquè aquí es viu molt bé», ha reivindicat Palomo.

Justament a Kronospan el departament de recursos humans no s'atura per poder completar una gran plantilla, que ja és de 235 persones, però que «necessiten duplicar» en un parell d'anys, amb l'ampliació prevista de la planta de producció de Tortosa. «El territori no té indústria i de vegades és difícil trobar perfils qualificats i amb experiència, però amb la feina del dia a dia estem cobrint aquestes posicions», ha dit Alba Cid, responsable de RRHH de Kronospan a Tortosa. «Si trobem a la zona, captem el talent dels que han anat a fora a estudiar, per exemple, enginyeria, i fem formacions internes», ha explicat.

