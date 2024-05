Més de 200 persones participen a l'homenatge de Pete Seeger a Benifallet

Més de 200 persones s'han reunit aquest divendres a Benifallet per cantar i recordar Pete Seeger. Fa cinc anys, un grup ebrenc liderat pel músic Arturo Gaya, va fer un gran homenatge al cantautor americà en el centenari del seu naixement. A més d'un disc i un gran concert a l'Auditori de Barcelona, es va fer una trobada a Benifallet que s'ha convertit en un «ritual dels seegerians» cada any. I cada any en són més.

Aquest divendres han calgut quatre passejades amb el llagut per cantar-li des del riu Ebre. Tots plegats han fet cants a la pau, un dinar de germanor i un concert al passeig de les Moreres, «a la vora del riu», com diu el cant de Seeger. «No estem fent nostàlgia, reivindiquem coses necessàries», ha apuntat Gaya.

És la quarta vegada que, el 3 de maig, data de naixement de Pete Seeger, desenes de músics, coneixedors i amants d'aquest cantant nord-americà es reuneixen a Benifallet on va començar, l'any 2019 amb el centenari de Seeger, una trobada reivindicativa de les seva figura i sobretot, de la seva música d'esperança i combat.

Amb el manifest Encara podem canviar el món els Amics de Pete Seeger han organitzat fins a quatre passejades musicals amb el llagut pel riu Ebre per la gran afluència de persones que s'han inscrit i han acudit a darrera hora, més de 200. Decidits que el 3 de maig no sigui «una data nostàlgica», la trobada té un caire festiu i reivindicatiu. No para de créixer i encara té potencial per fer-se més gran.

El director de Barnasants ha apuntat que els seegerians tenen en comú aquesta esperança i optimisme al cor i que cantar les cançons del cantautor en comunitat ha d'evitar «l'individualisme que ens porta al penya-segat». La reunió va néixer amb «aquella idea tan bonica que cadascú, des del seu lloc, fent coses bones, també pot millorar el món», un dels ideals de Seeger que ha recordat Arturo Gaya.

Seeger cantava a «la pau, el medi ambient, la llibertat, els drets civils», unes causes que encara «tristament, continuen sent vigents», com ha apuntat el músic ebrenc. Enguany, abans del dinar de germanor, s'ha fet una cantada a la pau, amb la cançó «pel retorn de tots els soldats de tots els exèrcits», una de les causes «més importants» dels temps actuals. «Poden semblar utopies, però pensem que són necessàries actualment», ha defensat Gaya.

Entre els seegerians, com ja s'anomenen, aquest divendres hi havia un dels músics que més ha fet sonar les versions en català de Seeger, que Xesco Boix va adaptar. El membre del Grup de Folk, Jaume Arnella, s'ha mostrat emocionat de formar part «d'una iniciativa tan guapa», al costat del riu, amb tanta gent abocada a cantar les cançons del nord-americà. «La seva música t'enganxa i t'empelta i ens hem d'empeltar de l'esperit de Seeger, que encara és necessari, perquè cada vegada som més pocasoltes», ha rigut Arnella.

També ha participat en la trobada i fins i tot hi ha cantat, la portaveu del sindicat majoritari d'Educació USTEC, Iolanda Segura. Arturo Gaya ha celebrat que es doni relleu generacional tornant a portar aquestes cançons i la figura del cantautor a les escoles. «Reivindicar Pete Seeger és reivindicar cançons de combat i donar elements i aliments a les ànimes perquè sempre és possible canviar les coses i el món», ha assegurat Pere Camps, director del festival Barnasants. «Ens ho posen complicat, és veritat, però si no creiem en la possibilitat de canviar sistema, ens destruirem com a espècie humana. La trobada és per dir que és possible seguir i que cal canviar les coses i donar un tomb positiu a la humanitat», ha afegit.

