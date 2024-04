La 78a edició d'Expoebre s'amplia a cinc dies

La 78a edició de la fira multisectorial Expoebre de Tortosa se celebrarà de l'1 al 5 de maig, al pavelló firal, i centrarà la seva programació i oferta, amb uns 200 expositors, en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Aquests ODS van des del «treball decent i creixement econòmic, l'aigua neta, o l'educació de qualitat, a la igualtat, la salut i el benestar, o la biodiversitat». Aquests valors també es promouran en el Fòrum Econòmic de les Terres de l'Ebre que se celebrarà el 2 de maig.

La ciberseguretat i l'economia verda i social centraran les conferències i taules rodones. L'alcalde Jordi Jordan ha reivindicat que amb la fira, Tortosa «se situarà com a capital sostenible del sud de Catalunya».

Tota la zona d'exposició del pavelló firal ja està ocupada i en el conjunt dels espais de la fira hi haurà uns 200 expositors. Expoebre 2024 serà una mostra d'empreses que s'encaminen en el compliment dels objectius de l'Agenda 2030, sobretot en l'espai Ebre Ambient on la ciutadania podrà veure una mostra del projecte Life Turbines d'Aigües Tortosa, un projecte innovador aprovat per l'Agència Europea del Clima que vol potenciar l'energia hidroelèctrica també des de les xarxes municipals.

Més tecnologia i formació

A l'espai Ebretech, l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) disposarà d'un estand on s'oferirà formació sobre coneixements essencials en ciberseguretat adreçada tant als centres educatius, com al teixit empresarial del territori. Una de les activitats més tecnològiques serà la Green Space de l'empresa Casual Robots. Un dron amfibi farà demostracions de com analitza la qualitat de l'aigua en una piscina. D'altra banda, també hi haurà tallers d'educació ambiental sobre diferents aspectes del Parc Natural dels Ports.

La programació del Fòrum Econòmic de les Terres de l'Ebre inclou conferències sobre ciberseguretat i emprempta digital, amb Jordi Gonzàlez, CEO de Sky Devoleper Programmer; d'economia verda i infraestructures sostenibles, amb Natàlia Olson-Urtecho, ambaixadora global per a Espanya i Portugal del Fòrum de Silicon Valley; de responsabilitat social a l'empresa, amb Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat; o d'economia social amb Emili Duró, empresari, professor i consultor empresarial.

Una fira més sostenible i d'oci

L'espai Taste&Fashion inclourà una programació d'actuacions musicals amb grups de versions locals, discjòqueis del territori i un grup de tribut a Queen. Els caps de cartell són els ebrencs Pepet i Marieta, Los Inhumanos, o el grup tortosí Elma, que farà el concert de cloenda. L'entrada a Expoebre és gratuïta. Els gots de la Barra Tortosina i de tot l'espai de la fira seran reutilitzables, fets amb polipropilè.

En aquesta edició, Expoebre rebrà una subvenció de 100.000 euros per part de la Diputació de Tarragona, tal com ha avançat el vicepresident de l'ens, Enric Adell. «L'aposta per complir amb l'Agenda 2030 s'alinea en les polítiques estratègiques de la Diputació per la sostenibilitat, l'eficiència energètica i el creixement econòmic sostenible. Per tant, compta amb el suport de la institució», ha dit.