Detenen el propietari de la furgoneta que va causar l'incendi forestal del Perelló

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home, de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’incendi i un delicte de falsificació de document públic. Els fets van succeir ahir, a les 16:30 hores, quan es va produir un incendi forestal a la localitat del Perelló (Baix Ebre), concretament a la zona coneguda com el Mas de Bermejo.

Aquest incendi, que es podia veure agreujat pel fort vent que bufava a la zona, havia estat causat per un vehicle que cremava al costat d’una zona boscosa i en el mateix es trobaven treballant diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat per tal d’extingir-lo. Un cop en el lloc, els agents van observar un vehicle calcinat a partir del qual s’hauria originat l’incendi.

Les indagacions policials van permetre determinar que anteriorment el vehicle havia patit una avaria i havia començat a sortir fum del mateix. El conductor, de manera imprudent, va estacionar-lo al costat d’una zona de vegetació, quan ho hauria pogut fer en una zona propera més segura. El vehicle circulava amb moltes deficiències tècniques i amb unes plaques de matrícula que no li corresponien. Tot apunta que el conductor les hauria tret i amagat quan va veure que el cotxe començava a cremar.

A més, tot i disposar de telèfon mòbil, tampoc va donar avís al número d’emergències 112 per tal d’alertar de l’incendi. Per tots aquests indicis els agents van detenir-lo com a presumpte autor de l’incendi per imprudència greu i per circular amb unes plaques de matrícula falsificades.

Els Bombers de la Generalitat han donat com a controlat l’incendi sobre les 01,00 hores de la matinada, i aquest, segons les determinacions del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat hauria afectat una superfície 3,8 hectàrees de pi verd i vegetació. El detingut ha quedat en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant l’autoritat judicial competent quan sigui requerit.