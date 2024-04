Ensurt en una vivenda de Tortosa: s'incendia la campana extractora

Un incendi ha afectat la campana extractora d'una cuina en un edifici de planta baixa més quatre pisos situat a l'avinguda Barcelona de Tortosa. L'avís s'ha rebut aquest dimarts a les 18.40h, segons informen les autoritats.

En resposta a la trucada d'emergència, s'han activat tres vehicles dels bombers per intervenir en la situació. No obstant això, quan els efectius han arribat al lloc dels fets, s'han trobat amb que el foc ja estava mig apagat gràcies a la ràpida actuació d'un particular.

Els bombers han procedir a revisar la zona afectada per assegurar-se que el foc s'hagués extingit completament i han realitzar tasques de ventilació per garantir la seguretat de l'edifici.

D'altra banda, quatre persones han rebut atenció per part del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya.