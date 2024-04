Restriccions als trens entre l'Ametlla i Tortosa per l'avaria d'un tren de mercaderies

L'avaria, per a la qual no s'ha donat previsió de solució, afecta la línia R16 de Rodalies i els trens del Corredor Mediterrani.ACN

El servei ferroviari presenta alteracions des de dos quarts de sis de la tarda entre l'Ametlla de Mar i Tortosa (ambdues al Baix Ebre) a causa de l'avaria d'un tren de mercaderies entre l'Aldea i l'Ametlla, segons han informat Adif i Renfe.

A causa de la incidència la capacitat operativa del tram ha quedat limitada, atès que només queda lliure una de les dues vies que hi ha al punt. Per aquest motiu, indica Renfe, de manera selectiva algun dels viatges es completa en aquest tram per carretera. L'avaria, per a la qual no s'ha donat previsió de solució, afecta la línia R16 de Rodalies i els trens del Corredor Mediterrani.