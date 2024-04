Continua la incògnita de la estranya desaparició de dos homes a Tortosa, nou dies després

Nou dies després no se sap res sobre l'estranya desaparició de dos homes d'un mas de Tortosa, on celebraven una festa el passat 29 de març. Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta per tal d'esbrinar que ha passat i on són.

El passat 30 de març dos homes, de 45 i 65 anys de nacionalitat espanyola i moldava, respectivament, van desaparèixer d'una festa en un mas de Tortosa. Bombers de la Generalitat va iniciar un dispositiu de recerca per requeriment policial i van activar 12 unitats terrestres, els drons i la unitat canina. L'operatiu, que es va fer per la zona de Mas Losada i del Barranc de la Llet, prop de la urbanització El Temple, va acabar sense novetats a l'espera que apareguin nous indicis.

De la festa van desaparèixer un home de 45 anys i el propietari de la finca on es celebrava. En el moment de la desaparició, ambdós estarien sota els efectes de l'alcohol i un d'ells s'hauria emportat 30.000 euros, segons la denúncia dels familiars del propietari del mas.

La festa va començar divendres i es va allargar fins diumenge. Diumenge, es va denunciar la desaparició d'un dels homes, a qui no veien ni havien pogut localitzar des de dissabte, quan va marxar a peu de la festa. Mentre que dilluns, es va denunciar una segona desaparició, un altre home que també va marxar pel seu propi peu de la finca.