Acció Climàtica preveu posar en marxa el canal del regadiu Xerta-Sénia en 185 hectàrees en mig any

El departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural preveu posar en marxa el canal del regadiu Xerta-Sénia en una extensió de 185,5 hectàrees en mig any. És el termini que ha afirmat el conseller David Mascort aquest dissabte, en la visita a l'estació de bombament de Xerta, que s'adequarà en la primera fase de les obres. També s'arranjaran altres infraestructures existents i es construirà la xarxa de distribució del regadiu, que s'estendrà inicialment en finques de Xerta i Aldover. La xarxa tindrà uns 18.800 metres de canonades, divuit hidrants i una seixantena de preses parcel·làries amb una inversió de 2,8 milions d'euros. Segons Mascort, aquest és un projecte «molt esperat» que proporciona «una mirada de futur» a la pagesia.

El primer reg del canal Xerta-Sénia es preveu que sigui una realitat el novembre d'enguany, una nova data que aquest dissabte el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural David Mascort ha posat sobre la taula. Ho ha fet en el marc de l'inici dels treballs de la fase 1 d'obres del canal del regadiu, que consistiran en l'arranjament d'infraestructures ja existents, com l'estació de bombament de Xerta, i també la construcció de la xarxa de distribució d'aigua fins a les finques adherides.

«Després de tants anys aturada, de tants anys d'expectatives, avui podem dir que en sis mesos podrem veure córrer l'aigua pel canal Xerta-Sénia», ha asseverat Mascort. Segons el conseller, els primers beneficiats del reg seran les 185,5 hectàrees de finques adherides al projecte que es troben entre el terme municipal de Xerta i d'Aldover, principalment d'oliveres, ametllers i cítrics.

La comunitat de regants aporta l'aval per fer possible la primera fase d'obres

Per fer possible aquest projecte ha calgut el suport de la comunitat de regants del regadiu Xerta-Sénia. El seu president, Lluís Gimeno, ha assenyalat que l'organisme ha aportat el 21% d'aval econòmic necessari per tirar endavant el projecte.

De moment, tan sols el 31% dels membres de la comunitat s'ha adherit a la proposta. Es tracta d'un percentatge que Gimeno ha justificat en un context en què el projecte s'ha engegat en diverses ocasions i que va provocar una «falta de convenciment» en un inici. Tot i això, també s'ha mostrat convençut que un cop es posi en marxa el reg, les adhesions augmentaran.

Per la seva part, el conseller Mascort ha remarcat que el projecte s'ha desencallat en aquest moment i no pas abans per qüestions de «tràmits administratius». Així, també ha apuntat que en els darrers sis anys han buscat les adhesions necessàries per engegar-lo. «Fa molt temps que treballem per adequar les explotacions i portar-hi aigua de forma eficient. Amb molt poca aigua, totes aquestes explotacions seran rendibles», ha assegurat.

La fase 2 dels treballs, a partir de l'any vinent

D'altra banda, les obres d'adequació que es facin en aquesta primera fase també tindran un impacte en la fase 2, la qual s'espera que s'engegui a partir del 2025. Abans, es preveu que es licitin els treballs aquest any, que comportaran una inversió de 35 milions d'euros i que permetran abastir de reg 3.400 hectàrees. El projecte complet preveu un termini d'execució de sis anys i un abastiment total de 16.500 hectàrees.