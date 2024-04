Territori adjudica les obres de millora del drenatge i dels vials laterals de la C-42 a Tortosa

El Departament de Territori ha adjudicat les obres per a millorar el drenatge i els vials laterals de la C-42 al seu pas per Campredó (Tortosa) i l’Aldea, per un import de 592.000 euros i un termini d’execució de cinc mesos. Com actuació principal, l’obra comportarà la construcció d’una bassa de laminació per evitar inundacions a l’entorn del barranc de Rocacorba. Els treballs començaran durant aquesta primavera.

L’obra inclou la construcció d’una bassa capaç de laminar l’avinguda d’aigua i emmagatzemar les aigües que el Barranc de Rocacorba no pot assumir i, així, evitar les inundacions que es produeixen en episodis de pluja del vial de servei de la C-42, del camí en direcció al barranc i dels camps adjacents. La bassa projectada se situarà al costat oest del camí, amb una capacitat de prop de3.400 m3, i ocuparà una superfície de 2.725 m2. L’obra inclourà la construcció de dos col·lectors.

Paral·lelament, els treballs també abasten la millora les característiques superficials dels vials laterals de la C-42, en una longitud de quatre quilòmetres. Així mateix, es duran a terme actuacions de sega, estesa de vegetació, neteja de cunetes i elements de drenatge i també de senyalització horitzontal i millora de barreres de seguretat.

Finalment, el projecte preveu l’eixamplament i millora del camí, bidireccional, per on discorrerà la canonada d’entrada a la bassa. Així mateix, inclou la neteja d’una bassa de laminació existent en un altre punt de la mateixa carretera.