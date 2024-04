L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar retira banderes, símbols i pancartes del procés

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar retira aquest dijous al matí una pancarta per la «Llibertat dels presos polítics» i una bandera estelada de la façana de l'edifici consistorial, així com una altra estelada de l'oficina de turisme i un llaç groc que està soldat als peus d'una escultura de la rotonda d'accés al municipi. Ho fan per imposició de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Tortosa. La resolució respon a una denúncia d'una organització civil «pels drets constitucionals» anomenada Impulso Ciudadano. L'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo, ha explicat a l'ACN que acaten l'acord de la JEZ tot i que els ha sorprès que aquest cop el requeriment arribi molt més aviat que en anteriors processos electorals.

El govern municipal de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), la coacció de Junts i PSC, atendrà el requeriment per retirar les pancartes i la bandera independentista, i també un llaç groc, pels presos polítics. «No tenim altre remei que acatar l'ordre», ha dit Del Amo. «Sempre ho hem fet perquè en tots els processos electorals se'ns ha requerit retirar alguns dels elements, però mai s'havia fet amb tanta antelació», ha afegit l'alcaldessa. Eva del Amo ha reconegut que el requeriment els ha sorprès pels tempos en què s'ha rebut. El consistori té 24 hores des que va rebre ahir la notificació de la JEZ. Aquesta tarda s'enviarà el decret de compliment amb fotografies.

L'alcaldessa de l'Ametlla de Mar desconeix si la denúncia sempre ha arribat de l'organització Impulso Ciudadano i ha apuntat que és la primera vegada que la JEZ de Tortosa també demana retirar les pancartes. De fet, ha avançat que quan acabi el període electoral, tots els elements que la Junta Electoral «considera partidistes» es tornaran a posar, «sobretot les pancartes en defensa dels presos polítics». «Fins que no sigui efectiva la llei d'amnistia, els mantindrem», ha reiterat del Amo.