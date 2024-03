La pluja i la sensibilització sobre l'entorn rebaixen les infraccions per pernoctar al parc natural del delta de l'Ebre

La pluja i la sensibilització sobre l'entorn han rebaixat les infraccions per pernoctar al parc natural del delta de l'Ebre aquesta Setmana Santa. El temporal de mar i la inundació d'algunes platges ha condicionat la presència de vehicles als espais protegits i alhora, ha facilitat que els visitants es traslladin als espais habilitats per passar-hi la nit. Per garantir que es compleix la normativa del parc natural, diversos cossos de seguretat han intensificat els controls de vigilància en punts que habitualment concentren més visitants i amb un interès natural més alt. El dispositiu d'Agents Rurals fet la nit de dissabte ha acabat amb quatre denúncies per acampada i estacionament a l'interior del parc i una per pesca marítima recreativa.

L'afluència de turistes aquesta Setmana Santa s'emmarca dins la normalitat, segons ha explicat a l'ACN la responsable d'àrea d'ús públic i educació ambiental del parc natural del delta de l'Ebre Immaculada Juan. Tot i això, com és habitual, s'ha fet una planificació per evitar massificacions durant aquestes vacances. La sensibilització sobre l'entorn, a través de senyalització de les zones on no es pot pernoctar ni acampar, marca la campanya d'aquests dies amb l'objectiu de protegir la flora i fauna deltaica. La inundació de part de les platges arran del temporal de llebeig també ha dificultat l'accés dels vehicles en aquests espais durant de dia i de retruc, també ha rebaixat les infraccions durant la nit.

Precisament per garantir el compliment de la normativa del parc, s'ha intensificat el dispositiu de vigilància coordinat conjuntament per policies locals, Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Guàrdia Civil i vigilants de l'espai. Els primers dies de Setmana Santa, la situació que s'han trobat els Agents Rurals ha estat «tranquil·la», si bé auguren que el gruix d'afluència augmenta entre aquest dissabte i diumenge. Les infraccions més freqüents són l'acampada i pernoctació en espais protegits, seguits de l'accés motoritzat i entrada de persones en punts restringits.

Els Agents Rurals han fet vuit inspeccions aquesta passada nit a la zona de l'hemidelta dret, quatre de les quals han acabat en denúncia per acampar i pernoctar a l'interior del parc natural. Els infractors han fet cas omís de la senyalització ubicada a l'entrada del camí per accedir fins a la zona de la Badia del Fangar, en un intent de passar-hi la nit. «Amb tota la informació que s'ha donat i la nova senyalització instal·lada enguany és un intent de picaresca i de burlar la regulació. Fem aquests serveis perquè respectin aquesta normativa», ha assenyalat Miquel Àngel Garcia, cap regional dels Agents Rurals de les Terres de l'Ebre.

Malgrat que aquests visitants han asseverat no ser conscients del delicte comès, han estat denunciats i seran sancionats amb multes econòmiques que oscil·laran entre els 3.000 i 6.000 euros. L'any passat, en el mateix període de vacances es van interposar poc menys d'una desena de sancions d'aquest tipus.

Sensibilització per davant de la sanció

Tot i la mesura sancionadora, des del parc remarquen la importància de la conscienciació per reduir aquestes conductes que comporten un perill per a la supervivència de la biodiversitat del Delta. De fet, des d'ara fins a l'agost s'han delimitat les zones protegides per a la nidificació dels ocells, motiu pel qual també es fa incidència en l'obligatorietat de dur els gossos lligats per no perjudicar aquests animals. Una mesura en la qual segons Juan, «cada any cal insistir molt».

Per reduir aquestes conductes i permetre l'estada dels visitants, diferents agents del territori fa anys que han posat el focus en la creació d'espais habilitats per a la pernoctació. És el cas del parc fluvial de Deltebre, que aquest cap de setmana ha estat testimoni de l'alta afluència de turistes tant nacionals com internacionals. En aquest punt han acabat l'Aleix Morera i la Gal·la Blanch, d'Aiguafreda (Osona), després de ser informats per policies locals que l'àrea de descans on s'havien instal·lat inicialment no es permetia fer nit.

Una situació similar a la de l'Almu Sáenz i la seva família de Logronyo, que aquest dissabte han optat per arribar d'hora a la zona i trobar un lloc on fer nit de manera segura. La nit anterior també van ser alertats per agents de la policia local i van haver de buscar un lloc alternatiu al parc fluvial, ja que estava al màxim de la seva capacitat. Finalment, després de parlar amb el propietari d'un restaurant de la zona, van obtenir el seu permís per pernoctar-hi de forma legal.

Els Ports, també protegits

El parc natural del delta de l'Ebre no és l'única zona on es busca evitar l'incivisme i garantir el compliment de la normativa d'usos; els Agents Rurals també s'han desplegat al parc natural dels Ports, amb la mirada posada en els punts on l'àliga cuabarrada està covant els ous de la posta d'enguany als penya-segats.

La presència de persones en llocs no habilitats per acampar o pernoctar poden suposar un perill per a l'espècie, ja que si abandonen el niu en un moment com l'actual, poden perdre les cries i amb elles, comprometre el futur d'aquests animals. Per tot plegat, al llarg d'aquestes vacances es destinen un mínim de tres unitats d'Agents Rurals als Ports i dues dotacions patrullen diàriament el Delta.