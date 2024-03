Educació encarrega una auditoria sobre els comptes de l'Institut de l'Ebre

El Departament d'Educació ha encarregat una «auditoria detallada» dels comptes de l'Institut de l'Ebre de Tortosa a la intervenció general, arran del cas de presumptes irregularitats en els contractes de pràctiques. Segons ha pogut saber l'ACN, un cop tancat l'expedient informatiu que han elaborat els serveis territorials d'Educació a l'Ebre, els serveis centrals del Departament han decidit ampliar la investigació dels fets.

Ho farà amb l'encàrrec que s'ha elevat a la inspecció de serveis «d'una informació reservada». Aquesta investigació podria suposar mesures disciplinàries per al centre. S'investiguen suposats convenis simulats amb empreses externes i irregularitats en la comptabilitat, que van denunciar dos professors del centre.

La denúncia de dos docents es va presentar a l'octubre a la Bústia Ètica de la Generalitat, a Educació i a l'Oficina Antifrau. La queixa alertava que el centre escolar signava presumptament convenis de pràctiques amb empreses a les quals els alumnes no anaven mai. Aquests estudiants, cinc o sis per curs, acabaven treballant per al centre com a operaris de manteniment informàtic o d'electricitat i cobraven amb xecs.

Aquests xecs consten a la comptabilitat dels dos últims cursos com a factures a «proveïdors diversos», on també consta el pagament dels sous dels alumnes per part de les empreses on suposadament feien les pràctiques de formació. Arran de la denúncia la Inspecció d'Educació dels serveis territorials va aturar de seguida les pràctiques dins del centre.

Aquests fets també els investiga la Seguretat Social i, segons fonts pròximes al cas, alguns dels afectats han rebut notificacions sobre canvis efectuats en la seva relació laboral amb l'IES de l'Ebre. Les comunicacions apunten que se'ls han donat de baixa els períodes de pràctiques per fer «les corresponents altes ordinàries» com a treballadors per compte d'altri per al centre escolar. Aquesta situació podria contradir l'exercici d'autonomia dels centres públics en matèria de gestió econòmica, ja que la llei assenyala que «no es pot destinar ingressos a obligacions derivades de compromisos de caràcter laboral que la direcció del centre no pot autoritzar».