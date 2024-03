La pediatra Neus Rodríguez, nova directora de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

La doctora Neus Rodríguez Zaragoza serà la nova directora mèdica de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC). La gerència territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre ha aprovat el nomenament provisional, que serà definitiu «en els pròxims dies».

Rodríguez és graduada en medicina i cirurgia des del 2007 i va obtenir el títol d'especialista en Pediatria a l'HTVC el 2011, on ha exercit des de llavors. Els últims quatre anys ha combinat la seva tasca com a pediatre amb la de cap d'estudis del centre hospitalari. La nova directora s'ha format en assistència sanitària i cures neonatals i ofereix «una àmplia visió alhora treballar els reptes de futur dels centres hospitalaris» per la tasca formativa que ha desenvolupat els últims anys.