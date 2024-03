L'hospital i la residència de la Santa Creu de Jesús acumulen un deute «estructural» d'1,6 milions d'euros

La gestió de l'hospital i la residència de la Santa Creu de Jesús acumula un «deute estructural» d'1,6 milions d'euros, segons ha anunciat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.

L'Ajuntament i els departaments de Salut i Benestar Social, que aporten els recursos als dos centres, concertats per la Generalitat i gestionats per la societat municipal GESAT, acordaran «conjuntament» mesures per revertir la situació «garantint els llocs de treball» i la «qualitat de l'atenció sanitària».

Jordan no ha detallat les accions ni els capítols causants del dèficit, més enllà d'assenyalar la manca d'eficiència i contractacions que no es corresponen als convenis laborals. Ha atribuït el forat a la «pèssima gestió» de la seva antecessora, Meritxell Roigé.