Tortosa engega el procediment del règim especial d'inundabilitat per poder construir el nou hospital

L'Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa el procediment per incloure el municipi al règim especial en matèria d'inundabilitat. Està previst que el pròxim divendres la Comissió de Planificació del Territori avali la memòria justificativa encarregada a l'arquitecte Sebastià Jornet, lliurada aquesta setmana a l'Ajuntament. El ple debatrà l'inici del procediment la setmana vinent i se sol·licitarà el règim especial a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE), que tindrà un termini de tres mesos per resoldre la sol·licitud. La inclusió ha de permetre desbloquejar la cessió de terrenys -en zona inundable- del pla parcial del Camí de Roquetes a la Generalitat perquè hi construeixi el nou hospital de les Terres de l'Ebre.

Quan la CUTE rebi la sol·licitud, demanarà informe vinculant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i a Protecció Civil, que l'hauran d'emetre en un mes. Una vegada reconegut el règim especial en matèria d'inundabilitat, caldrà un informe d’excepcionalitat sobre la parcel·la del pla parcial Camí de Roquetes. I, paral·lelament, l'Ajuntament treballa en la modificació puntual del POUM, ja que els terrenys han de passar de sòl residencial a equipament sanitari.

«S'ha fet un estudi des de diferents vessants i la conclusió és que la proporció de sòl susceptible de creixement de la ciutat dins la zona de flux preferent del riu Ebre supera el 75% de la seua totalitat, per la qual cosa queda justificada la impossibilitat d'orientar els futurs creixements cap a zones no inundables», ha explicat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, conjuntament amb la regidora d'Urbanisme, Pilar Caballé. Així doncs, la impossibilitat de créixer urbanísticament cap altres zones ha de permetre la construcció del nou hospital als terrenys del pla parcial Camí de Roquetes, situats en zona inundable.

El document elaborat per Jornet, de fet, justifica que Tortosa no pot créixer cap a zones no inundables i analitza el territori des de diferents vessants: la idoneïtat territorial; la idoneïtat urbanística; la idoneïtat dotacional d'equipaments; el règim d'inundabilitat del riu; idoneïtat topogràfica i els condicionants territorials i ambientals. «El document justifica que el municipi pugui sotmetre's al règim especial indicat a l'article 9 quarter apartat 4 del reglament de domini públic hidràulic», ha dit Caballé.

En relació amb la inundabilitat, l'estudi planteja incorporar una major precisió i tecnologia que permeti una aproximació més detallada al possible risc d'inundació. Això suposa afegir al règim alterat del riu -per l'acció dels embassaments-, la tecnologia de la teledetecció i de la gestió més eficient dels embassaments que permet conèixer i anticipar amb major detall l'impacte d'una potencial inundació per crescudes del riu.