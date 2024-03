Reivindicacions feministes per remoure consciències, el piquet dels sindicats a Tortosa pel 8M

Representants sindicals de COO, UGT i USOC han muntat un piquet a la plaça de Barcelona de Tortosa per plantejar als vianants una reflexió sobre les reivindicacions del 8M. Sobre taules o cores, s'havia d'escollir només una entre desenes de frases reivindicatives contra les violències masclistes, la bretxa salarial o en defensa de la corresponsabilitat i la igualtat, i deixar-la punxada en un llençol blanc. «Reflexiones sobre què representen els avenços i la lluita que queda fer, tot i que és difícil identificar-te amb una frase perquè les enganxaries totes» ha reivindicat Maribel Pinyol, d'USOC. Les sindicalistes han llegit després un manifest davant un centenar de persones.

Durant més d'una hora, el piquet dels sindicats ha anat interpel·lant els vianants i curiosos que hi passaven davant del Mercat Municipal, una proposta per «innovar» i donar visibilitat a la lluita del 8M a Tortosa. «La lluita de tots els sindicats ha de continuar cap a la igualtat i la corresponsabilitat perquè empeny la societat a millorar», ha remarcat Pinyol.

Després de la lectura del manifest, la representant d'UGT. Cinta Baranda, també ha assenyalat que cal enfortir els drets de les dones i impulsar els plans d'igualtat. «És una reivindicació que cal portar els 365 dies de l'any i treballar a poc a poc per avançar», ha dit. També Clara Moya Forcadell de CCOO ha aprofitat per demanar la implicació del jovent per evitar que es facin passos enrere en la defensa de la igualtat entre homes i dones. «Cal que sortim al carrer i lluitem», ha afegit.

Aquest divendres a la tarda, el moviment Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre encapçalarà la manifestació amb el lema 'Teixim-nos vides dignes'.