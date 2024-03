La Guàrdia Civil intervé 16 gossos i dos cavalls maltractats a una veïna del Perelló

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona, va rebre notícies de què en una finca rústica d’El Perelló, existia un grup nombrós de gossos en mal estat, que pel que sembla es trobaven tancats en gàbies, sense sortir a l’exterior durant llargues jornades.

Agents del SEPRONA, en col·laboració amb la Policia Local d’El Perelló, van ubicar la finca en una zona aïllada del terme municipal, realitzant una inspecció al lloc, on van trobar als animals en una sèrie de gàbies de reduïdes dimensions en condicions higiènic sanitàries deficients, comprovant l’existència de 16 gossos de diferents races, tots amb un estat d’alteració anormal.

Imatge dels gossos intervingutsGuàrdia Civil

Igualment van localitzar dos cavalls, que ja a simple vista s’apreciava estaven per sota del seu pes òptim, així com a una cabra. Respecte als 16 gossos es va comprovar què malgrat el seu engabiment, tots disposaven d’aigua i menjar.

Identificada la propietària dels animals i després de mantenir entrevista amb la mateixa, es va optar per sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament, procedint a la investigació penal de la mateixa per descomptat delicte de maltractament animal i a l’assistència veterinària dels animals

Els gossos engabiats durant llargs períodes de temps, poden patir danys psicològics severs i desenvolupen estats d’ansietat i és per això que necessiten diàriament una dosi d’activitat física. Privats d’aquesta activitat i enclosos en petits espais, tenen més tendència a patir desordres del comportament, com pot ser l’agressivitat, amb el perill que això pot comportar per a les persones

Els gossos es van traslladar a una entitat protectora d’animals concertada amb l’Ajuntament, on seran tractats per veterinari qualificat.

Els dos cavalls i la cabra, han quedat a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, què mitjançant el seu protocol d’abandó d’èquids, entregarà en custòdia als animals, una organització concertada amb l’administració autonòmica.

Les diligències es van entregar al Jutjat en funcions de Guardia de Tortosa, juntament amb la Fiscalia de Medi Ambient.