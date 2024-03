Comencen les obres d’urbanització i enjardinament de la futura àrea d’autocaravanes del Perelló

L’Ajuntament del Perelló (Baix Ebre) ha iniciat les obres d’urbanització i enjardinament de l’àrea destinada a l’aparcament d’autocaravanes al municipi. Es tracta d’una superfície de 2.038 metres quadrats que comptarà amb un total de setze places, així com una plataforma per al buidatge d’aigües grises i negres, born per al servei de buidatge, neteja dels dipòsits i connexió d’aigua potable i contenidors de brossa per fraccions.

Segons el consistori, l’actuació, adjudicada per un import de 192.934 euros, busca «donar resposta a aquesta necessitat creixent de modalitat vacacional», al mateix temps que es vol atraure aquest tipus de turisme al nucli per descentralitzar-lo de la costa i desestacionalitzar-lo dels mesos «estrictament estivals».