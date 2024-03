Estabilitzen l'incendi a Tortosa i es manté per ara l’ordre de confinament

Els Bombers han donat per estabilitzat a les 11.59 hores un incendi pròxim a polígons industrials a Camp-Redó, a Tortosa. Protecció Civil havia ordenat el confinament de totes les persones properes al foc, ordre que es manté per ara.

Els Bombers han estabilitzat inicialment el flanc dret, cap a la C-42, i també el cap, justament en direcció als polígons. Després han pogut fer el mateix també en el flanc esquerre i han estabilitzat algun focus secundari proper a alguna indústria. En total, els Bombers treballen sobre una superfície de quatre hectàrees de matolls, canyissar i arbres, i han aconseguit que el foc no afectés els polígons, tot i el fort vent de mestral que hi ha a la zona. Hi continuen treballant 9 mitjans terrestres i dos aeris.