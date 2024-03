Confinen a totes les persones properes a un incendi pròxim a uns polígons industrials a Tortosa

Els Bombers treballen en l’extinció d’un incendi pròxim a polígons industrials a Camp-Redó, a Tortosa. Ja han estabilitzat el flanc dret, cap a la C-42, i també el cap, en direcció justament als polígons. Els Bombers, que han rebut l’avís a les 09.40 hores, revisen ara el flanc esquerre.

Hi treballen amb 9 dotacions terrestres i dos mitjans aeris. Hi havia algun focus secundari proper a alguna indústria però ja s’ha estabilitzat. Protecció Civil ha establert l’ordre de confinament a totes les persones properes a la zona de l’incendi per precaució i ha situat en alerta el pla Infocat.