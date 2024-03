Enxampen a Tortosa un alumne que copiava a l'examen teòric del carnet de conduir

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un home de 35 anys que copiava durant l'examen teòric de conduir. Durant la prova escrita, a Tortosa, l'alumne estava utilitzava «discretament» un telèfon mòbil i uns auriculars i una petita càmera amagada sota del jersei. D'aquesta manera, una segona persona, podia veure l'examen i xerrar les respostes a l'examinat.

Els agents que controlen les proves van observar un comportament estrany en l'aspirant i li van localitzar els dispositius amb què copiava. L'home ha sigut denunciat per fer un ús fraudulent d'un dispositiu de telefonia mòbil en les proves per obtenir el permís de conduir a Tortosa. L'infractor no podrà fer l'examen d'accés durant els pròxims sis mesos i haurà de pagar una sanció 500 euros.