Comença el GastroMar l'Ampolla 2024

GastroMar l’Ampolla 2024 es podrà seguir en directe via streaming pel canal de YouTube GastroEvents i per TV al Canal Terres de l’Ebre.GastroMar

Tret de sortida al GastroMar l'Ampolla 2024, que tindrà lloc entre el 3 i el 5 de març a l’hotel Flamingo de l’Ampolla (Tarragona). Aquesta edició vol enaltir el valor de la cuina de sempre i de la identitat gastronòmica com a referent, i remarcar la importància de la sostenibilitat a la cuina marinera, apostant pel consum del peix de proximitat i de les espècies més desconegudes. Per a aconseguir-lo, les jornades professionals gastronòmiques i científiques, organitzades per l'Ajuntament de l'Ampolla, amb la Fundació Alícia i Repicat Sc, comptaran amb els que més saben d’això: pescadors i pescadores, cuiners i cuineres, científics i científiques, i homes i dones de la mar i de la cuina.

D'altra banda, també es posarà el focus en la cuina tradicional, aquella basada en receptes ancestrals que s’han mantingut al llarg dels anys gràcies als cuiners i cuineres del nostre país. «Buscarem l’equilibri entre el passat i el present de la cuina marinera, i revisarem l'empremta de la història i de la cuina tradicional i clàssica del peix tant en l’àmbit restaurador com popular», segons expliquen els organitzadors.

Per això, GastroMar l’Ampolla reunirà en el seu escenari a grans xefs d’arreu del territori. Seran els encarregats d’oferir sessions de cuina en directe, mentre comparteixen amb assistents i espectadors (les jornades es poden seguir en directe des del canal de YouTube de Gastroevents) els seus coneixements sobre el producte de la mar i la cuina marinera.

Les jornades s’obriran amb una sessió de la cuina de l’ostra de l’Ampolla, enguany, de la mà del xef i responsable de cuina de la Fundació Alícia, Marc Puig-Pey, sota el títol de Lo clàssic com a valor, la identitat com a referent.

Serà l'estrena d’una edició molt heterogènia, amb figures de la cuina de la talla de Gessamí Caramés (Meleta de Romer, L’Ametlla de Mar) i Vicent Guimerà (L’Antic Molí* i estrella verda, Ulldecona), que oferiran unes sessions molt suculentes de ranxos i de cuina sostenible, patrocinades per la DOP Oli Terra Alta. També estarà el Cuiner de l’Any 2023, Martín Comamala (539 Plats Forts, Puigcerdà), amb la sessió Quan el peix puja a la muntanya; o Aitor López (Citrus del Tancat, Alcanar), Premi Xef Balfegó 2023, per parlar -i cuinar- en una sessió titulada Els arrels Mediterranis del Delta (també cuinarà el dinar de cloenda amb tonyina Roja Balfegó).

D'altra banda, Marc Gascons (Els Tinars*, Llagostera; Bell-Lloc, Santa Cristina d’Aro; i L’Informal, Barcelona) portarà a l’escenari de GastroMar la Tradició i modernitat a la cuina i al plat: l’estrella és el producte, mentre que Miquel García i el cap de sala Joan Martínez (Terrassa Terramar, Llafranc), presentaran una sessió titulada Un mar i muntanya ‘de barraca’ i excepcional.

La cuina més tradicional i el domini de l’ofici vindrà de la mà d’experts amb llarga trajectòria, com ara el gran Jean Louis Neichel, xef del desaparegut restaurant Neichel** de Barcelona, que cuinarà el seu mític Lenguado Mario; Joan Bosch fundador i cuiner de Can Bosch* (Cambrils), que repassarà els 40 anys de cuina amb estrella; i els germans Jaume i Josep Font, fundadors i antics propietaris del restaurant Sa Punta, de Pals (Girona), que oferiran una sessió de cuina amb plats històrics del mar i muntanya de l’Empordà.

GastroMar l’Ampolla també combinarà, com és habitual, la cuina local i de proximitat, representada per Daniel Tomàs, Xavier Díez i Daniela Tomàs, del restaurant Lo Típic (l’Ampolla); Xavi Cabrera, pescador i cuiner de l’Ampolla; i Aida Reverté, del restaurant Les Palmeres (Les Cases d’Alcanar); amb la més llunyana, que enguany arriba des de Cantàbria i de la mà del xef Nacho Solana, quarta generació al front de l’emblemàtic restaurant La Bien Aparecida*, en Ampuero, que vindrà a oferir una sessió sobre les Joies del Cantàbric.

Les sessions estaran, a més, acompanyades per un bon pa. Perquè Eduard Verdaguer, de Panàtics, oferirà dues sessions (dilluns i dimarts) per explicar la importància del bon pa a taula.

Ciència, divulgació i debat al voltant dels productes de la mar

Però, a més de xefs i cuina en directe, els grans protagonistes seran les veus expertes de Les Dones de la Mar, dels pescadors i mariners de l’Ampolla, però també, de nutricionistes, antropòlegs, científics i responsables d’entitats que treballen per a tenir cura dels nostres recursos marins i per afavorir la pesca sostenible. Perquè GastroMar l’Ampolla ofereix, també, debat i coneixements al voltant dels productes de la mar, així com altres ingredients del territori.

Així, per exemple, Sergi Tudela, director de Política Marítima i Pesca Sostenible parlarà del relleu generacional en el sector pesquer (dia 3, 18.30h), mentre que Jordi Rodon, cap del servei de Recursos Marins de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, parlarà sobre la biodiversitat marina de la nostra costa i com aquesta pot acabar essent un recurs gastronòmic sostenible (dia 4, 11h.). El peix de llotja, el millor de cada temporada serà el claim de la xerrada i demostració que oferirà l’Associació Catalana de Les Dones de la Mar, amb Iris Triola, pescadora de Blanes; Cristina Caparrós, armadora de Barcelona; i Núria Sánchez, divulgadora en gastronomia i tradició pesquera; juntament amb Leidy Johanna Aya, aqüicultora i armadora a La Ràpita.

Per la seva part, Joan Ribas, doctor en antropologia i responsable de Patrimoni alimentari i sostenibilitat en la Fundació Alícia parlarà sobre el mar i muntanya en la gastronomia, i Roser Martí, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya parlarà també el dilluns 4 del peix de proximitat i la seva importància en la nostra cuina i la nostra salut.

Finalment, el dimarts 5, Adriana Gálvez, responsable de projectes d’innovació de la Fundació Alícia parlarà sobre com afavorir el consum de peix de costa catalana en el marc de l’Estratègia Alimentària de Catalunya. Serà abans de la presentació de les conclusions que oferiran conjuntament l’alcalde de l’Ajuntament de l’Ampolla, Francesc Arasa; el gerent del GALP Terres de l’Ebre, Mar de l’Ebre, Joan Alginet; el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmen Mòdol; el director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del DACCA, Joan Gòdia; i el director general de la Fundació Alícia, Toni Massanés.

Amb aquest format que es manté en les últimes edicions, es pretén, veure i viure com les cuineres i cuiners treballen en directe, amb els productes que la part acadèmica i científica defensa i promociona, per les seves potencialitats culinàries i gastronòmiques mentre es debat sobre el present i futur de tot plegat.