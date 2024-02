L'Ajuntament de Tortosa alerta d'una estafa telefònica que reclama els tributs municipals

L'Ajuntament de Tortosa alerta d'una possible estafa telefònica en què els estafadors es fan passar per personal del consistori. En la trucada es fan passat per personal de facturació de l'Ajuntament de Tortosa per reclamar el pagament de tributs municipals i demanen dades bancàries o que es faci una transferència de diners. Almenys un parell de persones han rebut aquestes trucades i han contactat amb el consistori per verificar la petició.

Els fets s'han traslladat a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra. El consistori recomana a la ciutadania i els comerços que estiguin alerta davant aquestes possibles estafes perquè es té coneixement que s'hauria produït amb el mateix mètode en diversos municipis.