S'obre el procés participatiu del PDU per reordenar i ampliar el polígon Catalunya Sud

Dues jornades, una a l'Aldea aquest dimarts, i l'altra a Tortosa dimecres, obren el procés participatiu del Pla Director Urbanístic (PDU) que ha de «potenciar i ordenar» tot el sòl disponible del polígon Catalunya Sud, 675 hectàrees la meitat de les quals destinades a noves activitats econòmiques.

A més de les sessions presencials, tota la ciutadania i les persones pot fer aportacions i comentaris a través del portal telemàtic Participa de la Generalitat. Com han apuntat el delegat del Govern, Albert Salvadó, i el director dels serveis territorials de Territori a l'Ebre, Miquel Alonso, es treballa per fer l'aprovació inicial del PDU abans de l'estiu i complir amb «uns terminis ambiciosos» per ajustar la redacció del PDU a 18 mesos.

El procés participatiu és el darrer tràmit abans de tenir el document Avanç i poder iniciar la redacció del nou Pla director urbanístic d'activitat econòmica (PDUAE) de l'àmbit industrial Catalunya Sud. Després de les sessions informatives, tallers i de recollir propostes i comentaris a través del portal web tot el mes de març, es presentarà l'informe de conclusions a l'equip redactor del projecte.

Les primeres sessions participatives es faran al Casal de Joves de l'Aldea i al Museu de Tortosa. Territori farà tallers participatius amb totes les persones afectades, agricultors i sectors econòmics implicats. Alonso ha defensat que cal «generar el màxim consens per a la implantació del PDU» perquè el desenvolupament del polígon Catalunya Sud «és una qüestió de territori i de país» o perquè el PDU ha de ser «legitimitat» per a les actuacions proposades amb «una visió global de territori».

El termini de 18 mesos amb el qual es va anunciar la tramitació del PDU es manté, tot i ser «molt ambiciós». El primer pas, un cop acabi el procés de participació pública, serà l'avaluació ambiental estratègica que juntament amb el document d'aprovació inicial permetran superar aquesta fase del tràmit abans de l'estiu.

La redacció de l'estudi ambiental, així com dels de mobilitat, afectació agrària i procés participatiu, ja han estat licitats i adjudicats per poder avançar en paral·lel a la redacció del document Avanç. Un cop feta l'aprovació inicial, el PDU tindrà un període d'informació pública de 45 dies, haurà de rebre els informes sectorials i les audiències dels ajuntaments, i quan se superi aquest tràmit ja es podrà fer l'aprovació definitiva.

L'arribada de la fàbrica de la multinacional Kronospan, dedicada a la fabricació de taulers d'aglomerat per al sector del moble, ha suposat «una oportunitat per potenciar tot aquest sector d'activitat econòmica», una massa crítica que també permetrà avançar en la construcció d'una estació intermodal de mercaderies i un ramal ferroviari fins al Corredor del Mediterrani, per connectar directament el polígon Catalunya Sud amb els ports de Tarragona i Barcelona, un cop tramitat aquest instrument urbanístic.

El PDUAE ordenarà un àmbit de 675 hectàrees als termes municipals de Tortosa i l'Aldea. La meitat es destinarà a empreses i activitat econòmica, i la resta a zones verdes i d'equipaments. La seva redacció s'emmarca en l'estratègia de Sòls d'Activitat Econòmica del Govern i es desprèn de l'Estratègia Logística per a la Internacionalització de l'Economia Catalana i del Pacte Nacional per a la Indústria.