L'Audiència Nacional accepta que l'Ajuntament de Tortosa es personi com acusació particular en el cas Efial

L'Audiència Nacional ha enviat fa pocs dies una providència a l'Ajuntament de Tortosa per comunicar que accepta que es personi com a acusació particular en el cas de corrupció Efial que ha investigat el jutjat número 4 de l'alt tribunal.

Com ha explicat l'alcalde Jordi Jordan, s'ultima l'escrit d'acusació que es presentarà, amb l'objectiu de rescabalar 1.050.130 euros de les presumptes contractacions irregulars que la consultora investigada va fer a la capital ebrenca.

Jordan ha lamentat que l'anterior govern de Junts no es personés durant la investigació, fet que hauria permès conèixer més detalls i ampliar el nombre d'investigats. L'alcalde també ha avançat que l'exalcaldessa Meritxell Roigé serà citada com a testimoni.