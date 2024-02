L'IES de l'Ebre de Tortosa sota investigació per presumptes irregularitats en les pràctiques escolars

El Departament d'Educació assegura que hi ha una investigació policial en curs arran de la denúncia a un docent en relació amb el cas de les presumptes pràctiques escolars irregulars de l'IES de l'Ebre de Tortosa. Els serveis territorials d'Educació a l'Ebre han fet seguiment de les diferents queixes rebudes i han requerit que cessin les pràctiques de qualsevol alumne dins del mateix centre, que no permet «la normativa aplicable». Inspecció d'Educació té obert un expedient informatiu a través del qual està recopilant tota la informació sobre el cas. Els dos professors que han denunciat les suposades irregularitats, han requerit l'ajuda de la UGT per les «pressions i l'assetjament laboral» que han patit arran de la denúncia.

Segons informa el Departament d'Educació, «actualment, hi ha una investigació policial en curs arran de la denúncia a un docent». Els Mossos d'Esquadra no tenen constància que cap de les unitats del cos s'hagi fet càrrec de cap investigació en aquest sentit.

Com han confirmat fonts del sindicat UGT a l'ACN, els dos professors denunciants han rebut assessorament, acompanyament i suport per part del sindicat arran de «l'assetjament laboral» que van patir en denunciar males praxis i fins i tot explotació laboral d'alumnes de l'àrea dels estudis d'Informàtica. Els representants de la UGT també col·laboren amb el Departament d'Educació en la investigació que està en marxa.

La denúncia es va fer arribar a la tardor a Inspecció de Treball, l'Oficina Antifrau i al Departament d'Educació, com va avançar el diari ARA. Els dos docents que la subscriuen van demanar l'empara sindical per les pressions que reben. Tots dos estan actualment de baixa laboral i estan protegits per Antifrau.

Aquests professors van alertar i recriminar que les pràctiques lectives dels estudis dels cicles d'informàtica es fessin dins del centre escolar des de feia «molts anys» i en unes condicions suposadament irregulars. La situació podria no ser exclusiva del departament d'informàtica de l'IES de l'Ebre, segons alguns indicis.

Educació va aturar de seguida aquestes pràctiques a l'institut. De fet, des dels serveis territorials d'Educació a l'Ebre han assegurat que «han fet seguiment de les diferents queixes rebudes i han requerit el centre que cessi les pràctiques de qualsevol alumne en el mateix centre, recordant-los la normativa aplicable».

Segons fonts consultades per l'ACN, també es revisa i es qüestiona l'adjudicació dels contractes a les empreses que oferien manteniment i material informàtic al centre -que té una xarxa d'un miler d'ordinadors - i que a la vegada cobrien la remuneració de les pràctiques lectives que es feien dins del centre escolar i no a les seus d'aquests proveïdors amb qui se signaven els convenis.

La Inspecció d'Educació té obert un expedient informatiu a través del qual està recopilant tota la informació sobre el cas i «es determinaran les mesures pertinents» quan es conclogui la investigació.