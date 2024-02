El CAT reuneix les dues Comunitats de Regants de l’Ebre a l’Estació de Potabilització de l’Ampolla

Més d’una trentena de membres de les juntes de govern de les dues Comunitats de Regants de l’Ebre han participat, aquest dissabte al migdia, en la trobada que el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat, per primera vegada, a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla.

El CAT ha volgut impulsar aquesta jornada per proporcionar i facilitar un espai de trobada i contacte amb els principals responsables del sector agrícola a les Terres de l’Ebre, amb la voluntat de fomentar el diàleg bidireccional, conèixer les seves preocupacions i estudiar quines previsions hi ha de cara a la present campanya.

Per a Joan Alginet, President del Consorci d’Aigües de Tarragona, «comptar amb la complicitat de les dues Comunitats de Regants de l’Ebre és fonamental i és per això que al CAT ens hem compromès a tenir permanentment en compte les seves necessitats i interessos. Personalment, com a veí del Delta i alhora President del Consorci, vetllaré perquè l’activitat del sector tingui un paper prioritari en la presa de decisions, ja que cal assegurar-nos que l’activitat agrícola i, especialment l’arrossaire, es mantingui ben viva malgrat possibles adversitats».

Els presidents d’ambdues comunitats, per la seva banda, han volgut mostrar la seva satisfacció i agraïment als responsables del Consorci, assegurant que molts dels seus membres trepitjaven les instal·lacions de l’Ampolla per primera ocasió. «Volem ser un Consorci transparent i pròxim, i per això hem apostat per obrir les portes de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). Volem assegurar-nos que els nostres veïns regants saben com tractem i gestionem aquest bé fonamental per a nosaltres i per al desenvolupament de la seva activitat professional», ha afirmat el President del CAT en la recepció institucional que s’ha dut a terme a l’Aula de l’Aigua de l’ETAP. La jornada ha inclòs una visita per la l’Estació Potabilitzadora i un dinar de germanor.

4,9 MEUR a les comunitats

En el marc del desenvolupament de la llei que regeix l’activitat del CAT, el Consorci ingressarà un total de 4,89 milions d’euros a les dues Comunitats. L’import es reparteix equitativament entre les dues entitats d’acord amb el Cànon que ha de contribuir a la conservació i manteniment de la infraestructura dels regants. Aquesta és la quantitat prevista per a l’exercici 2024, una xifra que podria veure’s lleugerament incrementada en un màxim del 2,5% atès el que es preveu a la llei de Pressupostos Generals.