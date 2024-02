Concentracions de rebuig de sindicats i docents a l'agressió a un professor a Gandesa la setmana passada

Prop d'una trentena de professors i delegats sindicals s'han concentrat aquest divendres al matí al pati de l'institut Dertosa de Tortosa per solidaritzar-se amb el docent agredit la setmana passada a Gandesa per un exalumne i reclamar «respecte» cap a l'exercici de la seva tasca.

Representants de la junta de personal docent de les Terres de l'Ebre han alertat que s'han incrementat les situacions violentes a les quals s'han d'enfrontar, dins i fora de les aules, i reclamen que es reconegui la seva figura com a «autoritat pública». Lamenten que, sovint, no es doni credibilitat al seu paper davant les queixes i denúncies per part d'alumnes. La convocatòria ha estat secundada per altres centres del territori, com l'institut de Roquetes.

L'agressió va tenir lloc el dimecres passat a la biblioteca de Gandesa. Un professor de l'IES Terra Alta, acompanyat de la seva filla de set anys, va coincidir allí amb un grup d'exalumnes, que van fer mofa d'ell. Quan els va demanar que paressin, un d'ells el va colpejar, tombant-lo al terra i donant-li una puntada de peu. El professor va requerir atenció mèdica i continua de baixa. Els Mossos han instruït diligències per un cas de lesions lleus i les han traslladat a la Fiscalia de menors, atès que el presumpte agressor té disset anys.

L'agressió ha encès els ànims de sindicats i docents de les Terres de l'Ebre. No només per la transcendència del cas concret de Gandesa, sinó per la preocupació davant del que consideren una tendència creixent de manca de respecte cap a la seva tasca que s'agreuja dia a dia a les aules i també fora. Aquest ha estat un dels eixos centrals del manifest que han llegit durant l'acte al pati de l'institut Dertosa.

«Ens solidaritzem amb el company de Gandesa agredit i volem denunciar que no és un fet aïllat, que diàriament patim agressions, si no físiques verbals, i veiem una creixent pèrdua de respecte per part de famílies i alumnes. Hem perdut molta respectabilitat per part de la societat», ha lamentat Pau Ureña, representant de la junta docent de les Terres de l'Ebre i professor de l'institut Dertosa, qui ha apel·lat les direccions dels centres, el Departament d'Educació i les famílies per recuperar aquesta «respectabilitat i dignitat» del col·lectiu.

«Avui era totalment necessari que el nostre centre, com la resta de centres del territori, sortíssim a denunciar la situació que s'ha produït a l'institut Terra Alta. Volem donar suport a la comunitat educativa d'aquest centre i estem amatents a la situació del professor esperant que es posi bé», ha insistit la directora del centre de secundària tortosí, Francina Prades. «Denunciem qualsevol tipus de violència i demanem respecte per a la comunitat docent. Al final, el que volem és impartir les nostres classes i fer la nostra feina en les millors condicions», ha afegit.

Increment de casos

Tot i que no han aportat dades concretes, els sindicats han volgut posar de manifest el «l'increment» de casos de violència als instituts. No només això, ha explicat Andreu Granollers, representant de la USOC a la junta de personal. «Ens trobem amb moltes denúncies, de les famílies cap al professorat. La majoria són casos infundats sense cap recorregut i acaben resultant desfavorables. Però hi ha una pressió constant cap al professorat. Fem una crida a la comunitat educativa i la consellera d'Educació perquè el professor i el mestre sigui autoritat pública. Fa molts anys que ho demanem perquè, llavors, en un jutjat, la paraula del pare o mare és la mateixa que la del professor», ha argumentat.

«És una vergonya que haguem d'estar discutint aquestes coses quan hauríem de tenir totes les eines necessàries per evitar aquests problemes als centres. Són centres educatius. No hem d'anar els docents amb por a fer la nostra feina», ha conclòs Fernando Chavarría, representant d'UGT a la junta de personal docent ebrenca.