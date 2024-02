Una vintena de testimonis declaren en el judici per maltractament de la propietària del refugi de gossos de Camarles

El judici per la presumpta mort de centenars de gossos en una protectora d'animals de Camarles ha començat aquest dimecres al jutjat penal de Tortosa. En la primera sessió, alguns testimonis - una vintena citats - han ratificat presumptes males praxis que es feien al refugi. La propietària de l'alberg està acusada dels delictes de maltractament animal continuat i d'intrusisme professional. La defensa de la imputada ha demanat la suspensió de la vista perquè hi ha un recurs en curs a l'Audiència de Tarragona perquè no disposaven d'accés als documents custodiats per la Guàrdia Civil. La jutge ha rebutjat la petició perquè els documents s'han traslladat en caixes a la sala de vistes i el recurs no té efectes suspensius.

L'advocat de l'acusada, propietària de l'antic Alberg Amics dels Animals de les Terres de l'Ebre de Camarles, Cándido Jornet, ha explicat que divendres passat va presentar un escrit al jutjat penal de Tortosa demanant la suspensió del judici perquè no s'ha pogut examinar tota la documentació que la Guàrdia Civil va confiscar en els registres del centre l'any 2020, - 31 bosses precintades amb uns 20.000 folis, aproximadament-.

La imputada i la seva defensa acusen que només han pogut consultar la documentació en tres o quatre ocasions a la caserna de la Guàrdia Civil de la Ràpita, que els custodiava, i que no els han permès fer-ne fotografies i imatges. La negativa del jutjat a aquesta possibilitat ha portat el lletrat a presentar un recurs a l'Audiència de Tarragona per «vulneració del dret de defensa».

Tot i que no s'ha resolt, la jutgessa ha justificat que no té efectes «suspensius» per aturar la celebració del judici, que ja s'havia posposat dues vegades. De fet, la Fiscal i els lletrats de l'acusació particular han criticat que l'estratègia de l'acusada sigui «dilatar el procediment de manera indefinida» i de manera «injustificada» perquè té un altre refugi d'animals actualment i aquest és el seu «modus vivendi».

Tot i que es va sol·licitar en l'escrit de defensa, la Guàrdia Civil no ha traslladat fins a aquest dimarts tota la documentació requerida a la sala de vistes, però la magistrada ha argumentat que «ja estan a disposició de totes les parts» i que «hi havia indicis suficients per iniciar el judici».

Més incineracions que eutanàsies

L'advocat Cándido Jornet ha posat en qüestió l'argument de l'acusació i la Fiscalia de comparar el nombre d'eutanàsies de gossos amb les incineracions del refugi per acusar a la seva clienta de la mort injustificada de prop de mig miler de gossos. El lletrat ha recordat que en un alberg hi ha molts animals d'edat avançada o amb malalties incurables que moren de forma natural.

Els advocats de l'acusació, l'Associació de Juristes en Defensa dels Animals, han assegurat que l'informe del Seprona de la Guàrdia Civil "és demolidor". "Pot ser que documentalment hi hagi alguna xifra que no quadri, però no és una excusa per deixar d'incriminar aquesta senyora i absoldre-la. Les proves estan i les ha de valorar la jutgessa", ha remarcat el lletrat Àngel Lafoz. La defensa compta també amb moltes imatges fetes pels voluntaris dins del refugi.

L'acusada serà la darrera a prestar declaració, possiblement en la jornada d'aquest dimecres. En la segona sessió de la vista prevista aquest dijous, declararan els agents de la Guàrdia Civil i s'exposaran les conclusions. La Fiscalia demana 18 mesos de presó i una inhabilitació de quatre anys per treballar amb animals. L'acusació particular, l'Associació de Juristes en Defensa dels Animals, eleva la petició a dos anys i mig de presó.