Tortosa rehabilitarà un dels pavellons de l'antic balneari del Porcar per a usos turístics i culturals

L'Ajuntament de Tortosa ha anunciat la rehabilitació d'un dels pavellons de l'antic balneari del Porcar per a usos turístics i culturals. Es tracta de la construcció adjacent a la torre que té una façana amb una galeria d'arcs apuntats de proporcions clàssiques, actualment en un estat de conservació molt deficient.

«L'objectiu de l'actuació és rehabilitar l'espai, consolidar l'estructura i crear un únic espai diàfan», ha remarcat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. L'actuació té un cost de 360.000 euros i està inclosa al pressupost municipal. El consistori compta per a les obres amb una subvenció de 160.000 euros del Departament de Cultura.

«Aquest espai va ser un important actiu de turisme de salut i ara volem recuperar-lo com un actiu turístic i cultural», ha subratllat Jordan. El balneari del Porcar està declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i es troba emmarcat per la muralla, els Jardins del Príncep i l'antic barri jueu.

Per possibilitar l'obra, el consell d'administració de GESAT va aprovar l'estiu passat la cessió temporal del pavelló al consistori. «Aquesta cessió era necessària perquè l'Ajuntament pogués concórrer a sol·licitar la subvenció», ha apuntat l'alcalde.

Paral·lelament, la primera tinent d'alcaldia i regidora de Cultura, Mar Lleixà, ha avançat avui que s'han presentat dues empreses per executar les obres d'ampliació de l'Auditori Felip Pedrell i que en els pròxims dies es procedirà a l'adjudicació de l'obra, en fase de licitació.

Polèmica per la subvenció

Segons la mateixa regidora, l'actuació es finança amb una subvenció de 2,5 milions d'euros del Ministeri de Cultura i una altra de 950.000 euros de la Diputació de Tarragona. «Ens adaptem a un calendari de l'obra realista», ha explicat. Ha recordat que les subvencions nominatives de la Diputació s'han de justificar com a màxim el setembre de l'any següent a la concessió i que el termini d'execució de les obres de l'Auditori Felip Pedrell és de quinze mesos -2024-2025.

La portaveu del grup de Junts a l'oposició, Meritxell Roigé, ha acusat el govern municipal d'haver renunciat a la subvenció de l'ens provincial que, segons ha recordat, va aconseguir ella mateixa l'abril de 2023 quan encara era alcaldessa per executar el projecte en dos parts diferenciades -una nova sala per a 300 persones i la millora de la sala gran-. Segons entén Roigé, la «renúncia» suposa que a hores d'ara no hi hagi finançament garantit per poder dur a terme la segona part de l'actuació i complementar l'ampliació.