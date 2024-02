El trencament d'una canonada durant les obres de l'ampliació de l'hospital deixa Tortosa sense subministrament d'aigua

El trencament d'una canonada de distribució durant les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta ha deixat sense subministrament d'aigua potable la ciutat de Tortosa.

L'incident s'ha produït aquest dimarts quan faltaven deu minuts per a les tres de la tarda i arran dels treballs que la Generalitat executa per ampliar el centre sanitari, segons ha informat l'Ajuntament.

Els tècnics de l'empresa mixta Aigües de Tortosa treballen per reparar l'avaria i restablir el servei al llarg de les pròximes hores. L'alcalde, Jordi Jordan, ha demanat al veïnat que intenti utilitzar el mínim d'aigua possible mentre no es resol el problema.