Detingut a Deltebre un dels fugitius més buscats d'Europa per tràfic d'éssers humans i de menors

La policia espanyola en col·laboració amb la Policia Local de Deltebre van detenir el 29 de gener a Deltebre un dels fugitius més buscats d'Europa, reclamat per les autoritats romaneses com a autor material dels delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de menors i dos delictes contra les persones. El 26 de gener els agents van tenir coneixement que a la zona i des de feina quinze anys s'hi podria trobar aquest individu, que va ser sentenciat pels tribunals de Romania. Durant el període de fuga hauria estat vivint a Deltebre amb una altra identitat i tenia un negoci com a assessor immobiliari sense aixecar sospites. En els pròxims mesos havien de prescriure la condemna de deu anys de presó que se li va imposar.

Un cop arrestat, va passar a disposició del jutjat d'instrucció 5 de Tortosa, que en va decretar l'ingrés a presó a l'espera de formalitzar-se l'ordre europea de detenció i entrega.