Els pagesos aixequen el tall a l'AP-7 a l'Aldea

Gairebé un dia després que comencessin les mobilitzacions, els pagesos ebrencs han aixecat el tall de l'autopista AP-7 a l'Aldea aquest dimecres cap a les deu del matí. Ho han fet després que uns 40 tractors sortissin de matinada amb marxa lenta per la mateixa autopista en direcció a Barcelona i que s'uniran progressivament a la resta de columnes organitzades des d'altres punts del país.

Durant el tall, el sector ha arribat a concentrar fins a 166 tractors i desenes de vehicles a la sortida de l'Aldea-Tortosa. Malgrat les baixes temperatures, al voltant d'un centenar de persones -a la vora del foc i dins de les cabines dels tractors- han passat la nit a la mateixa autopista. Els organitzadors han valorat com un «èxit» la convocatòria.

Després d'arribar a l'autopista dimecres al migdia i passar-hi tota la tarda, la nit ha estat «força dura» per les baixes temperatures del febrer, ha explicat Rafel Verdiell, membre de l'executiva intercormarcal de les Terres de l'Ebre d'Unió de Pagesos. Alguns dels concentrats van optar per marxar a dormir a casa. Verdiell, però, s'ha felicitat per l'«èxit» de la convocatòria i el seguiment que ha tingut entre el món agrari de les Terres de l'Ebre. Ha lloat també el comportament «exemplar» dels manifestants així com dels efectius dels Mossos desplegats.

«La feina que havíem de fer, ja l'hem fet», ha resumit el mateix Verdiell poc abans d'abandonar l'autopista, moment que han aprofitat els serveis de manteniment i conservació per netejar el paviment. Ara, els prop de 40 tractors que es desplacen amb una marxa lenta fins a la Diagonal de Barcelona porten el testimoni de les reivindicacions d'un sector que se sent tant imprescindible com maltractat. Les traslladaran a la delegació del govern espanyol, de la Unió Europea i al president de la Generalitat.

Els pagesos han acollit favorablement que, durant les últimes setmanes, la Unió Europea hagi fet marxa enrere a l'hora d'imposar encara majors restriccions a l'ús de fitosanitaris als camps. Un problema molt sensible al delta de l'Ebre, on el conreu de l'arròs ha de conviure amb una gran però fràgil biodiversitat.

«Que als espais protegits no es pugui aplicar cap producte fitosanitari sembla haver-se descartat. Dit així pot sonar malament per a la societat. Però vull recordar que a la Unió Europea només podem utilitzar una tercera part que a la resta del món. Nosaltres l'esforç ja l'estem fent», ha recordat Verdiell, recordant la necessitat que, en el mateix moment que es plantegi la prohibició de certs productes, al mateix temps se'ls permeti utilitzar una alternativa menys tòxica.

Ha posat l'exemple dels tres controls massius per controlar la plaga del xylo de l'arròs que s'ha acabat controlant amb trampes ecològiques de feromones. «No es val deixar la investigació tota en mans de les empreses privades: que n'hi hagi de pública i quan hi hagi ina retallada que ens posin mesures d'acompanyament. És ben simple», ha tancat.

Tall de l'N-420 a Móra la Nova

Tot i l'aixecament del bloqueig a l'AP-7 a l'Aldea, el sector primari de les Terres de l'Ebre segueix mantenint aquest dimecres la mobilització. Una quinzena de tractors talla en aquests moments la carretera N-420 a l'altura de Móra la Nova.